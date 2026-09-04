أحمد صالح: الزمالك سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة

أكد أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق يسير بشكل جيد حتى الآن في بطولة الدوري، رغم تأخر انطلاق فترة الإعداد للموسم الحالي.



وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا أن الزمالك سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة، وهو ما سينعكس على أداء الفريق ونتائجه.



وأشاد لاعب الزمالك السابق بمستوى حسام أشرف، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى قدرته على المنافسة بقوة على لقب هداف بطولة الدوري هذا الموسم.



وتحدث صالح عن شيكو بانزا، موضحًا أنه يتميز بالسرعة والمهارة، ويعد من اللاعبين المفيدين للزمالك، خاصة لما يمتلكه من قدرات يمكن أن تمنح الفريق حلولًا هجومية مختلفة.



واختتم أحمد صالح تصريحاته بالإشادة بثنائي قلب دفاع الزمالك محمد إسماعيل والونش، مؤكدًا أنهما يمثلان ثنائيًا مميزًا وقادرًا على منح الخط الخلفي للفريق المزيد من القوة والاستقرار.