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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤلفات بليغ حمدي في ذكرى رحيله بالأوبرا.. وليلة فى حب الموجى بسيد درويش

ليلة بليغ حمدى ومحمد الموجي
ليلة بليغ حمدى ومحمد الموجي
سعيد فراج

استهلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل موسم فرق الموسيقى العربية 2026-2027 بحفلين متوازيين على المسرحين الكبير بالقاهرة وسيد درويش بالإسكندرية، حملا بصمات عملاقين من رموز النغم هما بليغ حمدى ومحمد الموجى . 

على المسرح الكبير ووسط حضور جماهيرى ضخم احيت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى ومع مجموعة من مؤلفاته الفريدة التى جمعت بين البساطة والعمق، والرقة والشجن والحماسة الوطنية تنقل النجوم رحاب عمر، أميرة أحمد، نهاد فتحى، وليد حيدر، مؤمن خليل، ومحمد حسن بين محطات متنوعة فى مشواره المضئ كان منها عاش اللى قال، ميتى اشوفك، تغريبة، العيون السود، كان ياما كان، أى دمعة حزن لا، أنا بستناك، الطير المسافر، طاير يا هوا، زى الهوى، فات المعاد .

ليلة الموسيقار محمد الموجى

وشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ليلة فى حب الموسيقار محمد الموجى قدمتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، وتضمنت كوكبة من الألحان التى رسمت وجدان المستمع العربى وارتبطت بأصوات وقامات غنائية كان منها رمش عينه، الحلوة داير شباكها، اكدب عليك، مستحيل، صافينى مرة، مغرور، صغيرة على الحب، يا حلو صبح، احضان الحبايب، الدوامة بيخاصمنى حبة، احبك، حبيبها وموسيقى قارئة الفنجان .. اداها النجوم محمد حسن جمعة، يمنى حسن، محمد الخولى، أحمد رجب، ندى غالب، ياسر سعيد والطفلة إلينا أحمد . 

جاء افتتاح الموسم الفنى للموسيقى العربية بالأوبرا تأكيدا للحرص على اعادة إحياء إبداعات كبار رموز الموسيقى والغناء، وإبقاء أعمالهم حاضرة أمام الأجيال الجديدة، بما يصون التراث الموسيقى المصرى والعربى ويمنحه حضوراً متجدداً .

الأوبرا دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل الموسيقى العربية بليغ حمدى محمد الموجى

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