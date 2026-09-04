إلى مقبرة فلكينز التذكارية.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان في أستراليا اليوم

كتب الإعلامي محسن سرحان، المتحدث باسم عائلة الفنان الراحل شكري سرحان، عن تفاصيل دفن السفير يحيى شكري سرحان، في أستراليا اليوم الجمعة 4 سبتمبر.

وقال محسن سرحان، عبر فيسبوك: «فى تمام السابعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة… الثانية والنصف ظهرا بتوقيت استراليا وعقب صلاة الجمعة سيشيع جثمان السفير يحيى شكرى سرحان نجل الفنان شكرى سرحان الى مثواه الاخير حيث ستقام صلاة الجنازة على فقيدنا الراحل فى مسجد عمر بن الخطاب بضاحية بريستيون بملبورون يخرج بعدها إلى مقبرة فلكينز التذكارية بطريق بوكس فريست .جلينروى .فيكتوريا بالقارة الأسترالية لتنتهى الرحلة التى بدأها يوم ولادته فى المستشفى القبطى بالقاهرة فى الأول من فبراير للعام 1963».

دفن ابن شكري سرحان

وكان أكد الإعلامي محسن سرحان -المتحدث باسم عائلة الفنان الراحل شكري سرحان- خبر دفن السفير يحيى شكري سرحان، في أستراليا بعد أيام على أزمة نقل الجثمان إلى مصر، تنفيذا لوصيته.

وقال محسن سرحان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه من المنتظر أن تؤدى صلاة الجنازة على جثمان الراحل يحيى شكري سرحان، عقب صلاة الجمعة، غدا، على أن يتم دفنه هناك بعد صعوبة نقل الجثمان إلى مصر بسبب حصول الراحل على الجنسية الأسترالية.

وفاة نجل شكري سرحان

كشف محسن سرحان نجل عم يحيى شكري سرحان، عن وصية الأخير قبل وفاته في الساعات الماضية.

وقال محسن سرحان، في منشور عبر “فيسبوك” إن الراحل قال له: "يا محسن، عند وفاتي ادفني مع والدي الفنان شكري سرحان، وأقم عزائي في مسجد الكواكبي بالعجوزة، كما كان عزاء أخي صلاح فيه، وخلي بالك من كريم ابني".

وكان محسن سرحان، المتحدث الإعلامي باسم أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، قد أعلن وفاة ابن عمه (نجل الفنان الراحل) السفير يحيى شكري سرحان، في أستراليا، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد الأسرة ومحبي الفنان الراحل.

وكتب محسن سرحان، عبر حسابه على «فيسبوك»: «البقاء لله وحده، توفي منذ قليل بأستراليا، ابن العم الحبيب، السفير يحيى شكري سرحان، ابن الفنان شكري سرحان، وجارٍ التجهيزات لنقل الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بالقاهرة».