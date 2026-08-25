الدنيا متاعها قليل».. محسن سرحان من أمام قبر عمه شكري سرحان قبل وصول جثمان نجله

نشر محسن سرحان، نجل شقيق الفنان الراحل شكري سرحان، مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها من أمام قبر الفنان الراحل، بالتزامن مع انتظار وصول جثمان نجله السفير يحيى شكري سرحان، ليدفن إلى جوار والده.

وعلق محسن سرحان على الصور بكلمات مؤثرة، موضحا أنه يقف أمام القبر الذي ينتظر وصول جثمان صاحبه، ليُدفن بجوار أفراد أسرته، وكتب: «من أمام القبر الذي ينتظر وصول جثمان صاحبه ليدفن بجوار أمه وأبيه وأخيه وجده وجدته وأعمامه، فالدنيا متاعها قليل».

وأضاف: «هنا يرقد الفنان الكبير شكري سرحان»، مستعرضًا أسماء أفراد من العائلة المدفونين في المكان، من بينهم الفنان صلاح سرحان، والفنان سامي سرحان.

وتأتي هذه الصور بعد وفاة السفير يحيى شكري سرحان، نجل الفنان الراحل، في أستراليا، حيث كشفت الأسرة أن الراحل أوصى قبل وفاته بأن يُدفن إلى جوار والده.