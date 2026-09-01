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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سر تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا| خاص

شكري سرحان
شكري سرحان
أحمد البهى

كشف محسن سرحان، نجل شقيق الفنان شكري سرحان، والمتحدث باسم العائلة، عن أسباب تأخير نقل جثمان نجل الفنان شكري سرحان. 

وقال محسن سرحان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وزارة الخارجية المصرية تبذل كلها جهدها من أجل انتهاء التصاريح ودفن الجثمان في مصر، إلا أن هناك بعض الأمور القانونية ما زالت متعلقة فيما يخص الجانب الأسترالي. 

في السياق نفسه، كان محسن سرحان نشر وصية يحيى شكري سرحان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "آخر وصية له: يا محسن عند وفاتي ادفني مع والدي الفنان شكري سرحان، وأقم عزائي في مسجد الكواكبي بالعجوزة، كما كان عزاء أخي صلاح فيه، وخلي بالك من كريم ابني".

وأضاف: “تلك هي وصية ابن العم الحبيب السفير يحيى شكري سرحان، الذي لم تخلُ محادثاته معي في الفترة الأخيرة من ذكر الموت ودنو الأجل”. 

محسن سرحان شقيق الفنان شكري سرحان شكري سرحان

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