مجدي الهوارى ينعى محمد التاجي بكلمات مؤثرة

نعى المخرج مجدى الهوارى الفنان الراحل محمد التاجى، مستعيدًا ذكرياته معه وطريقته فى التعامل مع الحياة.

وقال مجدى الهواري، فى منشور عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» عن الفنان الراحل: «يا عم محمد.. إنت كنت عندك 72 سنة؟! رحمة الله عليك.. دى تقريبًا أول حاجة قلتها لما عرفت سن الفنان محمد التاجى بعد خبر وفاته.. الله يرحمه».

وأضاف: «72؟! والله كنت فاكر الرقم معكوس27. والله.. لأن عمرى ما شفتك راجل عنده 72 سنة.. لا فى كلامك، ولا ضحكتك، ولا هزارك، ولا خناقاتك مع الدنيا، ولا حتى فى أحلامك».

وتابع: «كنت كل ما أقابلك ألاقيك بتتكلم عن بكره.. مش عن امبارح. مشروع جديد.. فكرة جديدة.. دور نفسك تعمله.. حاجة بتخطط لها.. وحاجة لسه هتبدأها.. وكأنك متفق مع العمر إنه لسه طويل!».

واستطرد: «وعشان كده خبر رحيلك وجعنى.. بس رقم سنك حيّرنى أكتر.. خلانى أفكر إن فيه ناس بتعيش عشرين سنة وتشيخ.. وفيه ناس تعيش سبعين سنة، وتفضل روحها واقفة عند أول الحلم».