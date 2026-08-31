وداعا يا صاحبي.. إسعاد يونس تنعى محمد التاجي برسالة مؤثرة

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الراحل محمد التاجي، برسالة وداع مؤثرة.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها على فيسبوك: "وداعا يا صاحبي، اتقدم بخالص العزاء لآل التاجي في رحيل الصديق الحبيب الفنان محمد التاجي متمنية أن تسعد روحه في جنة الخلد وداعية بالصبر والقبول للعائلة".

وقررت أسرة الفنان الراحل محمد التاجي استقبال العزاء في الفنان الراحل غدا "الثلاثاء" في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الفنان محمد التاجي بحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان مجدي بدر، وكانت قد قررت أسرة الفنان محمد التاجي إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد الثورة بصلاح سالم اليوم.



وغيب الموت الفنان الكبير محمد التاجي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية على مدار الأشهر الماضية.