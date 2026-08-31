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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم المواطن أسامة يمثل فلسطين بـ جوائز الأوسكار 2027

فيلم المواطن أسامة
فيلم المواطن أسامة
محمد نبيل

أعلن وزير الثقافة عماد حمدان ترشيح فيلم "المواطن أسامة"، للمخرج الفلسطيني أحمد حسونة، لتمثيل دولة فلسطين رسمياً عن فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في الدورة التاسعة والتسعين لجوائز الأوسكار 2027

وقال الوزير حمدان إن ترشيح فيلم المواطن أسامة لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار هو حضور لفلسطين في واحدة من أهم المنصات السينمائية العالمية، وحضور لصوت غزة الذي حاول الاحتلال أن يطمسه، وللإنسان الفلسطيني الذي يصر على الحياة والخلق والإبداع رغم الحرب والدمار

وأكد الوزير حمدان أن "المواطن أسامة" يقدم حكاية إنسانية تتجاوز حدود المكان والحدث، إذ يتابع حياة الصحفي أسامة في مسار زمني يبدأ من ولادة ابنه ويصل إلى احتفاله بعامه الأول، في سرد يمزج بين تفاصيل الحياة الخاصة والواقع العام الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، قائلاً إن أهمية الفيلم تكمن أيضاً في أنه يضيء على تجربة الصحفيين الفلسطينيين الذين حملوا كاميراتهم في واحدة من أخطر البيئات الصحفية في العالم، وواصلوا أداء رسالتهم المهنية في مواجهة القتل والدمار والخوف

ومن المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة القائمة القصيرة للأفلام المؤهلة للمنافسة أولا، على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته التاسعة والتسعين في 14 مارس 2027

وبترشيح "المواطن أسامة"، تكون دولة فلسطين قد تقدمت بـ 19 فيلماً لتمثيلها في فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي منذ عام 2003 وحتى اليوم، في مسار يعكس تطور السينما الفلسطينية وتنامي حضورها في المشهد السينمائي الدولي

ومن المقرر أن يشهد فيلم "المواطن أسامة" عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي خلال سبتمبر 2026، قبل أن يبدأ جولة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية

 

فيلم المواطن أسامة الأوسكار جوائز الأوسكار 2027

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