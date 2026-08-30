تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

توفي الفنان محمد التاجي، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

فقد عانى الفنان محمد التاجي، من أمراض عديدة منها الرفرفة الأذينية، كما خضع للعديد من الجراحات خلال الفترة الماضية .

كما عانى الفنان الراحل محمد التاجي، من آلام شديدة في العمود الفقري أثرت في قدرته على المشي بصورة طبيعية، كما أدت إلى انحناء في جسده، وذلك استدعى إجرائه العديد من الفحوصات الطبية، قبل أن يخضع لجراحة في البطن لإزالة بعض الكتل الدهنية.

كما خضع قبل ذلك لجراحة في البطن لعلاج الفتق، إلى جانب ثلاث جراحات متتالية، وهو ما أثر على حالته الصحية بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.