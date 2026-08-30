قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رحيلها المفاجئ.. ظهور نادر لياسمين ابنة نجلاء فتحي برفقة والدتها
حقيقة الارتفاع المتوقع في أسعار الطماطم.. رد عاجل من شعبة الخضروات
قرار حكومي جديد يبدأ 2027.. فرض 15 دولارًا رسوما على تأشيرات الدخول والأعمال القنصلية بالخارج
يتحرك صعودا ونزولا.. الآثار تكشف أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات
تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد التوتر
التعليم: التربية الدينية في البكالوريا خارج المجموع.. و70% شرط للنجاح
باحث: غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط عجز دولي عن توفير الحماية للمدنيين
إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية
روبيو: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا في السنوات المقبلة
إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين شرق رام الله
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة.. وتزيد الاستثمارات والتصنيع ونقل التكنولوجيا
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة.. وتزيد الاستثمارات والتصنيع ونقل التكنولوجيا

النائب هاني شحاتة
النائب هاني شحاتة

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر؛ تمثل حدثًا بالغ الأهمية، وتحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية تعكس المكانة التي تتمتع بها الدولة المصرية، ليس فقط على مستوى المنطقة، وإنما في خريطة العلاقات الدولية.

وقال شحاتة إن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تؤكد أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا محوريًا للصين، وأن العلاقات بين البلدين تجاوزت مفهوم التعاون التقليدي إلى شراكة قائمة على المصالح المشتركة والرؤية بعيدة المدى، موضحًا أن اختيار مصر ضمن أجندة التحركات الخارجية للرئيس الصيني يمثل رسالة واضحة على ثقل القاهرة ودورها المؤثر في محيطها الإقليمي والدولي.

العلاقات المصرية الصينية 

وأضاف أن أهمية الزيارة لا تتوقف عند بعدها السياسي، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تجعلها واحدة من أهم الأسواق الواعدة ومراكز الإنتاج والتجارة في المنطقة، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز واتصالها بالأسواق العربية والأفريقية، فضلًا عن ما تشهده الدولة من توسع في البنية الأساسية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصر لديها فرصة حقيقية لتعظيم العائد من الشراكة مع الصين، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة، وزيادة حجم المشروعات الإنتاجية، والتوسع في التصنيع المشترك، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأشار شحاتة إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالًا أكبر من مجرد استيراد المنتجات إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات، مؤكدًا أن الصين أصبحت واحدة من أبرز القوى العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات الحديثة، ومن المهم أن تستفيد مصر من هذه الخبرات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية.

تعظيم الاستفادة من التجربة الصينية

وتابع: "نحن أمام فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من التجربة الصينية، ليس من خلال استنساخها، وإنما من خلال الاستفادة من خبراتها في الصناعة والتكنولوجيا والتدريب وتأهيل العمالة وتطوير سلاسل الإنتاج، بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وأهداف الدولة في المرحلة المقبلة".

وأكد شحاتة أن تعميق التعاون المصري الصيني يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة، ويساعد على تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية تخدم أسواق المنطقة والقارة الأفريقية، وهو ما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على النمو.

وشدد على أن مصر لا تنظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها علاقة اقتصادية فقط، وإنما باعتبارها شراكة استراتيجية ممتدة يمكن أن تخدم ملفات التنمية والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين تمثل أرضية قوية لبناء المزيد من المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

واختتم المهندس هاني شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر دولة ذات ثقل استراتيجي، وقادرة على بناء شراكات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى، وأن موقعها ودورها وقدرتها على التأثير يجعلها شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل المنطقة اقتصاديًا وتنمويًا، مشيرًا إلى أن المطلوب هو تحويل الزخم السياسي للزيارة إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تنعكس على الصناعة والإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن المصري.

الصين الرئيس الصيني البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

عصام عبدالفتاح

هنحاسب اللى غلط.. أول رد من عصام عبدالفتاح على واقعة ابن المعلم ومحمد معروف| خاص

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية اللبنانية

الرئيس عون يثمن دعم أمير قطر للبنان وجيشه

وزير الحرب بيت هيجسيث

«واشنطن بوست»: قادة عسكريون أمريكيون يحذرون هيجسيث من استنزاف الحرب مع إيران

كارولين ليفيت

«بلومبرج»: رحيل كارولين ليفيت فاجأ مسؤولين داخل إدارة ترامب

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد