تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد التوتر

حذّرت مصادر إسرائيلية من احتمالية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر وتزايد حدة المواجهات والاعتداءات، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع واللا الإسرائيلي تحذيرات من أن الأوضاع في الضفة الغربية باتت تمر بمرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار التوتر الميداني وتفاقم الاحتقان بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه مدن وقرى الضفة تصاعدًا في الاعتداءات وأعمال العنف، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، ما يزيد من حالة الاحتقان ويفتح الباب أمام مزيد من المواجهات.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن استمرار الوضع الحالي دون خطوات لخفض التوتر قد يؤدي إلى تدهور أمني واسع، يصعب احتواؤه، خصوصًا مع تزايد الضغوط على الفلسطينيين واتساع دائرة العنف.

ويثير التصعيد في الضفة مخاوف من انتقال المواجهات إلى مناطق جديدة، في ظل حالة من التوتر الأمني والسياسي، وسط دعوات إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى موجة تصعيد شاملة



