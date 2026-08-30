حسين فهمي ينعى ابنة نجلاء فتحي

حرص الفنان حسين فهمي على نعي ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتها.

وكتب حسين فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي في وفاة نجـلتها، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته».

وأضاف: «خالص العزاء لها ولأسرتها الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم. إنا لله وإنا إليه راجعون»