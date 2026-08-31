رئيس مدينة مرسى علم يتابع تنفيذ شبكة الصرف الصحي ويؤكد أهمية الاستفادة من المياه المعالجة

أجرى اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة سير الأعمال بالمشروع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الصحية والفنية، وسرعة إنجاز الأعمال وفق البرامج المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وأشار الدميني إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن منظومة الصرف الصحي، موضحًا أن المدينة تسعى إلى استخدامها في أعمال ري الأشجار، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الممارسات المستدامة.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات المختلفة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.