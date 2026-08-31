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ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية

الرئيس الأمريكي يتصور هجوما على مركز النفط الإيراني عبر فيديو بالذكاء الاصطناعي
الرئيس الأمريكي يتصور هجوما على مركز النفط الإيراني عبر فيديو بالذكاء الاصطناعي
خاطر عبادة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يصور هجوماً صاروخياً على جزيرة خارك النفطية قرب مضيق هرمز، التي يتواجد بها 90 في المائة من صادرات النفط في البلاد.

وأرفق ترامب الفيديو، عبر موقع تروث سوشيال، بتعليق يقول فيه: "جزيرة خارك تُفجّر إلى أنقاض!!!".

عودة التوترات العسكرية في هرمز 

في وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية شنت ضربات استباقية على منصات إطلاق صواريخ متمركزة في جزيرة أخرى بعد أن شوهد الإيرانيون وهم يستعدون لإطلاق صواريخ تحمل ألغاماً بحرية.

ويوم الأحد، استهدفت الولايات المتحدة منشآت عسكرية إيرانية في جزيرة لارك، وهي موقع إيراني آخر في مضيق هرمز، وتمثل هذه الضربات أول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين منذ أواخر يوليو .

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي أن الهجوم على جزيرة لارك - التي تقع بالقرب من مدخل المضيق - أسفر عن مقتل العديد من الجنود والمدنيين، وتعهد بالرد عليه وعقابه.

وتشير الضربات الجديدة إلى عودة الصراع المفتوح في منطقة تضررت بشدة جراء ستة أشهر من الحرب .

من جانبه، وصف حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، منشور ترامب بأنه "مثير للسخرية" يوم الاثنين.

وقال: "تغريدات ترامب مثيرة للسخرية، والأوضاع في خارك هادئة وملائمة

ونشر ترامب هذا المنشور بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وزعمت طهران أنها ضربت قاعدة المنهاد الجوية، حيث تتمركز القوات والمروحيات الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إيران أنها هاجمت قواعد أمريكية في الأردن، مدعيةً أن الضربات ألحقت "أضراراً جسيمة" بالمنشآت الأمريكية.

ونفت الإمارات العربية المتحدة وقوع أي أضرار في القاعدة الجوية، قائلة إنها اعترضت طائرة مسيرة واحدة على أراضيها.

يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم جزيرة لاراك لفرض سيطرته على طريق الشحن الحيوي.

وأكد تيم هوكينز، من البحرية الأمريكية، لوكالة فرانس برس: "في وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك. وشوهدت قوات الحرس الثوري الإسلامي وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية في مضيق هرمز ".

وأفادت التقارير أن قادة الجيش الأمريكي نصحوا بيت هيجسيث بأن تمديد الحرب مع إيران أمر غير مستدام.

وفي تحذير سري موجه إلى وزير الدفاع الأمريكي، قال قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية الأمريكية إن إطالة أمد الصراع يضعف بشكل خطير قدرة واشنطن على مواجهة التهديدات في أماكن أخرى، بما في ذلك في الداخل.

ترامب تروث سوشيال جزيرة خارك أمريكا مضيق هررمز جزيرة لارك

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