براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد

كشف الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن واقعة الحكم الدولي محمد معروف، خلال مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري.

وأكد محمد صلاح عبد الفتاح خلال تصريحات اعلامية، أن محادثات غرفة تقنية الفيديو «VAR» برأت الحكم محمد معروف من الاتهامات التي أثيرت حول تدخله في قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن اللاعب علي محمود.

وأوضح الخبير التحكيمي أن كل ما تردد عن طلب محمد معروف من وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تغيير اللاعب علي محمود خوفًا من تعرضه للطرد، غير صحيح، مشيرًا إلى أن محادثات الـVAR لم تتضمن ما يثبت حدوث هذه الواقعة.

وكانت تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تحدث عن قيام محمد معروف بتحذير وائل جمعة من استمرار علي محمود في الملعب، قبل أن تتجه الأنظار إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو لحسم حقيقة الواقعة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الاستماع إلى محادثات الـVAR جاء من أجل التحقق من صحة ما أثير حول الحكم الدولي، قبل أن تؤكد التصريحات الأخيرة عدم وجود ما يدين محمد معروف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت الجدل حول الواقعة.