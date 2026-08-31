محمد عبد المنعم يعود مع نيس ويعلق بعد الخسارة: محبط من النتيجة.. لكن العمل مستمر

علق الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي، على عودته للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة، معبراً عن استيائه من نتيجة المباراة.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة له من المباراة ، وعلق قائلاً:"محبط من النتيجة، لكن العمل مستمر".

وتعد هذه المشاركة الأولى لعبد المنعم مع نيس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وتعرض فريق نيس للهزيمة بثلاثيه نظيفه امام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وقال مدرب نيس عن محمد عبد المنعم: “لقد برزت بعض النقاط المضيئة على المستوى الفردي تتمثل في محمد عبد المنعم الذي قدم مباراة ممتازة في أول ظهور له بعد العودة وكذلك فعل أكسيل فيتسيل ومع ذلك فإننا ننتظر المزيد من بعض اللاعبين الآخرين”.