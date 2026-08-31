قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
فجيعة تحتاج للصبر.. شمس البارودي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها
عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030
مصر تواصل دعم غزة.. قافلة «زاد العزة» الـ268 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشيل الليلة.. كريم حسن شحاتة يعلق على أزمة تصريحاته بشأن معروف

كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
محمد بدران

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، خلال حديثه مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، كواليس التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن الحكم محمد معروف وما تردد عن واقعة جمعته بوائل جمعة خلال مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية ما قاله، وأنه لم يكن ليطرح المعلومة على الهواء إذا لم يكن متأكدًا منها.

وقال كريم حسن شحاتة: «معلومة الحكم محمد معروف جات لي أنا وفريق إعدادي، ومش عاوز أتكلم عشان محدش يحصله ضرر، والمعلومة جاية من نادي زد، وكانوا متضايقين من اللي حصل ومكانوش في الملعب».

وأوضح: «اللي مخليني متأكد هو ترتيب الأحداث، لما كابتن محمد معروف وكابتن وائل جمعة، وبعد كده حصل التغيير بتاع علي محمود. مش عاوز أتكلم في تفاصيل، وأنا مش بتاع مشاكل مع أندية، ومفيش مذيع يتحدى نادي».

وأضاف: «فيه ناس مش عاوز أضرها، ومش عاوز أدخل في تفاصيل مين قال. أنا متحمل مسؤولية اللي قلته، ولو ما كنتش متأكد ما كنتش قلت. أعتذر على إيه؟».

وعن نفي وائل جمعة لما تردد بشأن الواقعة، قال كريم حسن شحاتة: «نفي وائل جمعة؟ هو هيقول لك الحكم قال لي؟».

وتابع: «أنا أضعف طرف في القصة دي، مفيش مؤسسة بتدافع عني، بيدافع عني؟ أنا بدافع عن نفسي. اتحاد الكرة يملك تسجيلات الـVAR وهيدافع عن الحكم بتاعه».

وأكد كريم حسن شحاتة أنه يتمنى الاستماع إلى التسجيلات الكاملة لغرفة تقنية الفيديو «VAR»، قائلًا: «أتمنى أستمع للـVAR، ومفيش حاجة تتشال وتتمنتج من الحتة دي، الخمس دقايق قبل تغييرة الأهلي».

وعن الأزمة التي أثارتها تصريحاته، قال: «الموضوع واخد أبعاد كبيرة أوي، ما كنتش عاوز أعمل الأزمة دي كلها، وبقول لنفسي: كنت ريّح دماغك يا كريم. فيه معلومات كتيرة ما بنقولهاش على الهوا».

وكشف كريم حسن شحاتة أنه سبق أن تعامل مع الحكم محمد معروف، موضحًا: «أنا استفزيت شوية من تعامل محمد معروف مع الأندية الشعبية، مش أهلي، وله أسلوب، وعندي تجارب مع محمد معروف، وعارف بيتعامل إزاي».

وأشار إلى أنه تحدث مع عصام عبد الفتاح بشأن الأمر، قائلًا: «اتكلمت مع كابتن عصام عبد الفتاح وقلت له: إحنا بنساند الحكام، وعندي ثقة فيك. وقال لي: إنت شخص محبوب وما بتعملش أزمات».

وأضاف: «هما سمعوا وعارفين، والكابتن عصام سأل: هو لسه هيستنى لبكرة؟».

وشدد كريم حسن شحاتة على أنه يشعر بأنه قد يكون الطرف الأكثر تعرضًا للضرر في الأزمة، قائلًا: «أنا، ككريم، حاسس إني هتظلم في القصة دي. كل الأطراف اللي في الموضوع قلقت. هو إنت متخيل إن يحصل ويتقال إن الحكم قال وأخطأ؟ هو فيه شخص هيغلط الحكم؟».

وأوضح: «أنا عارف تفاصيل مش قادر أحكيها وأحرج ناس، ولو اتسألت هتنفي، ومش مصادر من زد، فيه ناس تانية».

وتطرق إلى طبيعة العمل الإعلامي والحصول على الأخبار الحصرية، قائلًا: «90٪ من أخبار الانفرادات مش موثقة، مش هتسجل للمصادر. هي الأخبار الحصرية كده في الرياضة. فيه فرق بين مذيع وعنده فريق إعداد قوي، وعنده مصادر وأصدقاء بيوصلوا له المعلومة».

وأكد مجددًا تمسكه بما قاله، قائلًا: «أنا قلت الكلام اللي عندي وخلاص، وأنا عارف إني هشيل الليلة، ومتأكد من اللي قلته. أنا قايل جملة معينة بالنص، ليه؟ أشمعنى؟ هل أنا بضرب أي كلام؟».

وشدد على أن الواقعة لا تخص النادي الأهلي، قائلًا: «الواقعة لا تخص النادي الأهلي».

وكشف أن رئيس تحرير برنامجه محمد عراقي كان حاضرًا وقت إذاعة المعلومة، موضحًا: «رئيس تحرير برنامجي محمد عراقي، وكان موجود وأنا بقول الخبر، وما كانش في الإسكريبت في بداية الحلقة، واتقالت لي من فريق الإعداد».

كما تساءل عن موقف نادي زد، قائلًا: «ليه نادي زد ما اعترضش بعد المباراة مباشرة واستنى تاني يوم بالليل؟ المعلومة وصلت لهم نفس اللي أنا قلتها، وبعد كده أصدروا البيان».

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه بالتأكيد على رغبته في إنهاء الأزمة، قائلًا: «أنا عاوز ألم الدور ومش عاوز مشاكل».

وتحدث كذلك عن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح علي محمود، مؤكدًا أن ترتيب الأحداث يدعم روايته، قائلًا: «ضربة الجزاء بتاعة علي محمود بعد الواقعة دي. لما بتكلم في حاجة عارف بقول إيه. نزل بعد كده أحمد رضا، السيناريو اللي قلته حصل صوت وصورة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أنا الحلقة الأضعف».

كريم حسن شحاتة الأهلي زد لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

حاكم قشم الإيرانية: قتيلان ومصابون في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك

براكين

بركان سينابونج في إندونيسيا يثور وأعمدة الرماد تتجاوز 3 كيلومترات

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية و التعاون الدولي

120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد