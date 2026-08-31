هشيل الليلة.. كريم حسن شحاتة يعلق على أزمة تصريحاته بشأن معروف

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، خلال حديثه مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، كواليس التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن الحكم محمد معروف وما تردد عن واقعة جمعته بوائل جمعة خلال مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية ما قاله، وأنه لم يكن ليطرح المعلومة على الهواء إذا لم يكن متأكدًا منها.

وقال كريم حسن شحاتة: «معلومة الحكم محمد معروف جات لي أنا وفريق إعدادي، ومش عاوز أتكلم عشان محدش يحصله ضرر، والمعلومة جاية من نادي زد، وكانوا متضايقين من اللي حصل ومكانوش في الملعب».

وأوضح: «اللي مخليني متأكد هو ترتيب الأحداث، لما كابتن محمد معروف وكابتن وائل جمعة، وبعد كده حصل التغيير بتاع علي محمود. مش عاوز أتكلم في تفاصيل، وأنا مش بتاع مشاكل مع أندية، ومفيش مذيع يتحدى نادي».

وأضاف: «فيه ناس مش عاوز أضرها، ومش عاوز أدخل في تفاصيل مين قال. أنا متحمل مسؤولية اللي قلته، ولو ما كنتش متأكد ما كنتش قلت. أعتذر على إيه؟».

وعن نفي وائل جمعة لما تردد بشأن الواقعة، قال كريم حسن شحاتة: «نفي وائل جمعة؟ هو هيقول لك الحكم قال لي؟».

وتابع: «أنا أضعف طرف في القصة دي، مفيش مؤسسة بتدافع عني، بيدافع عني؟ أنا بدافع عن نفسي. اتحاد الكرة يملك تسجيلات الـVAR وهيدافع عن الحكم بتاعه».

وأكد كريم حسن شحاتة أنه يتمنى الاستماع إلى التسجيلات الكاملة لغرفة تقنية الفيديو «VAR»، قائلًا: «أتمنى أستمع للـVAR، ومفيش حاجة تتشال وتتمنتج من الحتة دي، الخمس دقايق قبل تغييرة الأهلي».

وعن الأزمة التي أثارتها تصريحاته، قال: «الموضوع واخد أبعاد كبيرة أوي، ما كنتش عاوز أعمل الأزمة دي كلها، وبقول لنفسي: كنت ريّح دماغك يا كريم. فيه معلومات كتيرة ما بنقولهاش على الهوا».

وكشف كريم حسن شحاتة أنه سبق أن تعامل مع الحكم محمد معروف، موضحًا: «أنا استفزيت شوية من تعامل محمد معروف مع الأندية الشعبية، مش أهلي، وله أسلوب، وعندي تجارب مع محمد معروف، وعارف بيتعامل إزاي».

وأشار إلى أنه تحدث مع عصام عبد الفتاح بشأن الأمر، قائلًا: «اتكلمت مع كابتن عصام عبد الفتاح وقلت له: إحنا بنساند الحكام، وعندي ثقة فيك. وقال لي: إنت شخص محبوب وما بتعملش أزمات».

وأضاف: «هما سمعوا وعارفين، والكابتن عصام سأل: هو لسه هيستنى لبكرة؟».

وشدد كريم حسن شحاتة على أنه يشعر بأنه قد يكون الطرف الأكثر تعرضًا للضرر في الأزمة، قائلًا: «أنا، ككريم، حاسس إني هتظلم في القصة دي. كل الأطراف اللي في الموضوع قلقت. هو إنت متخيل إن يحصل ويتقال إن الحكم قال وأخطأ؟ هو فيه شخص هيغلط الحكم؟».

وأوضح: «أنا عارف تفاصيل مش قادر أحكيها وأحرج ناس، ولو اتسألت هتنفي، ومش مصادر من زد، فيه ناس تانية».

وتطرق إلى طبيعة العمل الإعلامي والحصول على الأخبار الحصرية، قائلًا: «90٪ من أخبار الانفرادات مش موثقة، مش هتسجل للمصادر. هي الأخبار الحصرية كده في الرياضة. فيه فرق بين مذيع وعنده فريق إعداد قوي، وعنده مصادر وأصدقاء بيوصلوا له المعلومة».

وأكد مجددًا تمسكه بما قاله، قائلًا: «أنا قلت الكلام اللي عندي وخلاص، وأنا عارف إني هشيل الليلة، ومتأكد من اللي قلته. أنا قايل جملة معينة بالنص، ليه؟ أشمعنى؟ هل أنا بضرب أي كلام؟».

وشدد على أن الواقعة لا تخص النادي الأهلي، قائلًا: «الواقعة لا تخص النادي الأهلي».

وكشف أن رئيس تحرير برنامجه محمد عراقي كان حاضرًا وقت إذاعة المعلومة، موضحًا: «رئيس تحرير برنامجي محمد عراقي، وكان موجود وأنا بقول الخبر، وما كانش في الإسكريبت في بداية الحلقة، واتقالت لي من فريق الإعداد».

كما تساءل عن موقف نادي زد، قائلًا: «ليه نادي زد ما اعترضش بعد المباراة مباشرة واستنى تاني يوم بالليل؟ المعلومة وصلت لهم نفس اللي أنا قلتها، وبعد كده أصدروا البيان».

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه بالتأكيد على رغبته في إنهاء الأزمة، قائلًا: «أنا عاوز ألم الدور ومش عاوز مشاكل».

وتحدث كذلك عن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح علي محمود، مؤكدًا أن ترتيب الأحداث يدعم روايته، قائلًا: «ضربة الجزاء بتاعة علي محمود بعد الواقعة دي. لما بتكلم في حاجة عارف بقول إيه. نزل بعد كده أحمد رضا، السيناريو اللي قلته حصل صوت وصورة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أنا الحلقة الأضعف».