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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 492 يومًا.. محمد عبد المنعم يعود مع نيس في خسارة بثلاثية أمام باريس

محمدك عبد المنعم
محمدك عبد المنعم
عمرو مصطفى

عاد الدولي المصري محمد عبد المنعم إلى المشاركة مع فريق نيس، بعد غياب طويل عن الملاعب، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة أمام مضيفه باريس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي موسم 2026-2027.

 محمد عبد المنعم يعود مع نيس

 

واحتضن ملعب «جان بوين» المواجهة، وشهدت عودة عبد المنعم إلى التشكيل الأساسي لنيس، في أول مشاركة رسمية له منذ فترة طويلة امتدت لنحو 492 يومًا.

وظهر المدافع المصري بصورة رسمية للمرة الأولى بعد غياب طويل، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 73، ليغادر أرض الملعب بعد تسجيل عودته إلى المنافسات.

ونجح باريس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 21، بعدما حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، تولى لاسين سينايوكو تنفيذها بنجاح، ليمنح فريقه التقدم.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول نيس تعديل النتيجة والعودة إلى المباراة، إلا أن باريس واصل ضغطه الهجومي، وتمكن سمير شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليعزز تقدم أصحاب الأرض.

ترتيب نيس الفرنسي بعد الخسارة من باريس 

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، أطلق فنست ماركيتي رصاصة الرحمة، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليؤكد تفوق باريس ويحسم اللقاء بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد نيس عند نقطة واحدة، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع باريس رصيده إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الثالث.

نيس الدوري الفرنسي باريس محمد عبد المنعم نيس الفرنسي

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