عبد المنعم يترقب مشاركته مع نيس أمام باريس إف سي

يحل نيس ضيفًا على باريس إف سي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق انتصارهما الأول هذا الموسم، بعدما استهلا مشوارهما بالتعادل السلبي.

وكان نيس قد تعادل دون أهداف أمام لوريان في الجولة الأولى، بينما اكتفى باريس إف سي بالتعادل بالنتيجة نفسها أمام تروا، لتصبح مواجهة اليوم فرصة لكلا الفريقين لحصد أول 3 نقاط في الموسم.

محمد عبد المنعم يترقب ظهوره

وتتجه الأنظار إلى موقف الدولي المصري محمد عبد المنعم، الذي عاد إلى قائمة نيس في الجولة الأولى بعد غياب عن فترة الإعداد بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وشارك المدافع المصري في الدقائق الأخيرة من مواجهة لوريان، ليسجل ظهوره الأول مع نيس بعد عودته من الإصابة، ويصبح جاهزًا للمشاركة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويحسم أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لنيس، موقف عبد المنعم من مواجهة باريس إف سي، سواء بالدفع به أساسيًا أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

نيس يسعى لبداية أفضل

ويتطلع نيس إلى العودة من ملعب «جان بوان» بالنقاط الثلاث، خاصة بعد البداية المتعثرة للفريق في الجولة الأولى، في الوقت الذي يأمل فيه أصحاب الأرض في استغلال عاملي الجمهور والملعب لتحقيق أول انتصاراتهم.

وكان نيس قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر، قبل أن ينجح في تأمين بقائه بالدوري الفرنسي عبر الملحق، لذلك يسعى الفريق إلى تقديم بداية أفضل هذا الموسم وتجنب الدخول مبكرًا في حسابات صعبة.

وفي المقابل، يدخل باريس إف سي اللقاء بالطموح نفسه، بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى، ويأمل في استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز أمام نيس.