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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يشيد بعرضيات الشيبي: تحس إنها معمولة بالـ AI

هاني حتحوت
هاني حتحوت
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي، بالمستوى الذي يقدمه المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خاصة فيما يتعلق بدقة عرضياته وقدرته على صناعة الخطورة من الجبهة اليمنى.

هاني حتحوت 

وقال حتحوت إن عرضيات الشيبي تتميز بدقة استثنائية، موضحًا: «عرضيات الشيبي تحس إنها معمولة بالـAI، تحس إنه بيحط Input ويروح دايس Enter، العرضية تطلع لنا بالمقاس».

وأضاف: «بتعدي أطول طويل، وبتعدي من جنب أقصر قصير، وبتوصل للي هو عايز يوصله التكنيك بتاع العرضيات»، مشيرًا إلى أن اللاعب ظهر بمستوى مميز خلال الجولتين الأولى والثانية من الدوري، وقدم أداءً قويًا على مدار الـ90 دقيقة في المباراتين.

من جانبه، أشاد محمد عمر بقدرات الشيبي الفنية، متحدثًا عن الطريقة التي يتحكم بها في الكرة، قائلًا: «أنكل رجل الشيبي فيها سوست، بيطوعها بشكل غريب».

وتابع: «بيعملها بتلف كده إزاي؟ بتتشال كده إزاي؟ ع الأرض إزاي؟ دي حاجة ربانية»، مؤكدًا أن الموهبة الطبيعية تحتاج إلى التطوير المستمر من خلال التدريب.

وأوضح محمد عمر: «الموهبة بتنمى، لكن الناحية البدنية تكتسب. الموهبة، خلاص، هي ربنا عاطيك الموهبة دي، وبالتالي أنت بتنميها بقى بشكل أو بآخر، بتتمرن على الضربات الثابتة».

واختتم حديثه بالإشادة باللاعب المغربي، قائلًا: «أنا شايف الشيبي ده من أفضل الأجانب اللي جم مصر على الإطلاق في مراكز الدفاع، وبالتحديد الباك رايت»، مؤكدًا أنه يمثل «مفتاح لعب غير عادي» لفريق بيراميدز.

وأشار محمد عمر إلى أن تأثير الشيبي الهجومي لم يظهر بالشكل المعتاد في مباراة بيراميدز الأخيرة أمام أبو قير للأسمدة، بسبب قلة العرضيات، في ظل عدم وجود مهاجم داخل منطقة الجزاء يستفيد منها.

هاني حتحوت الاهلي الزمالك

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