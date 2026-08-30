نسرين أمين تتصدر الترند بعد حديثها عن صداقتها بأحمد حاتم

تصدر اسم الفنانة نسرين أمين محركات البحث خلال الساعات الماضية، إثر ظهورها في أحد البرامج وحديثها عن علاقتها بالفنان أحمد حاتم، بعدما فوجئت باتصاله بها خلال وجودها في كواليس التصوير وأمام الكاميرات مباشرة.

استعادت نسرين أمين في حديثها بدايات معرفتها بأحمد حاتم وعلاقة الصداقة التي تجمعهما، قائلة إنها تكنّ له مودة كبيرة وتعرفه منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أنها تذكرت حضورها حفل زفافه، وكذلك احتفالًا أقامه لاحقًا في أحد فنادق منطقة التجمع، مضيفة أن التعاون الفني المباشر بينهما لم يقتصر على مسلسل "الشارع اللي ورانا".

لم يتأخر أحمد حاتم في التفاعل مع الفيديو، إذ شاركه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، معلقًا بعبارة طريفة أشار فيها إلى أن تفاصيل من "قصة حياته" جاءت بالصدفة وسط حديث نسرين أمين.



أبطال فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبد الله.