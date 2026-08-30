جوليان ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد قبل غلق الميركاتو.. ومستقبله يحسم خلال 48 ساعة

عاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، بعدما غاب خلال الأيام الماضية بسبب وعكة صحية، ليقترب من استعادة جاهزيته قبل يومين فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، شارك ألفاريز في المران الجماعي إلى جانب زملائه، بعدما ابتعد عن التدريبات لمدة يومين بسبب حالته الصحية، قبل أن يخوض مرانين بصورة منفردة.

غياب منذ مواجهة فياريال

ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني في التدريبات الجماعية منذ مواجهة فياريال على ملعب «رياض آير متروبوليتانو»، في ظل الفترة الصعبة التي مر بها اللاعب قبل أن يعود تدريجيًا إلى أجواء العمل الطبيعي.

وعاد ألفاريز إلى التدريبات يوم الجمعة، لكنه اكتفى وقتها بأداء تدريبات فردية، قبل أن يحصل اليوم الأحد على الضوء الأخضر للانضمام إلى المجموعة.

أتلتيكو مدريد يريد استعادة ألفاريز سريعًا

ويحرص أتلتيكو مدريد على عدم إهدار المزيد من الوقت، من أجل تجهيز ألفاريز والاعتماد عليه مجددًا في حال استمر مع الفريق بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ماتيو أليماني، المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، قد تحدث عن موقف المهاجم الأرجنتيني قبل مواجهة إشبيلية، مؤكدًا رغبة النادي في عودته سريعًا إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وقال أليماني: «نأمل أن ينضم سريعًا إلى المجموعة وأن يكون موجودًا في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني».

الساعات الأخيرة تحسم مصير «العنكبوت»

ومع تبقي يومين فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، تترقب جماهير أتلتيكو مدريد ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة بشأن مستقبل جوليان ألفاريز، خاصة مع استمرار التكهنات المحيطة بموقف اللاعب.

وسيكون النادي مطالبًا بحسم الملف بشكل نهائي قبل إغلاق الميركاتو، بالتزامن مع عودة المهاجم إلى التدريبات الجماعية واستعداده من جديد للمنافسة.

روميرو وموسو يدعمان زميلهما

وكان ألفاريز من أوائل اللاعبين الذين وصلوا إلى المدينة الرياضية لأتلتيكو مدريد، حيث حصل على دعم خاص من زميليه الأرجنتينيين كريستيان روميرو وخوان موسو.

وحرص روميرو على متابعة مواطنه عن قرب خلال الحصة التدريبية، في الوقت الذي تلقى فيه ألفاريز عدة إشادات من أعضاء الجهاز الفني خلال مباراة تدريبية جمعته بلاعبي أكاديمية النادي.

سيميوني يمنح الأساسيين راحة

وعقب الفوز على إشبيلية، لم يشارك اللاعبون الأساسيون في الحصة التدريبية التي قادها دييجو سيميوني، حيث خاضوا تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب خوسيه ماريا خيمينيز.

وفي الوقت نفسه، غاب المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث عن التدريبات الجماعية، في ظل استمراره ببرنامج التعافي من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات الأولى للفريق هذا الموسم.

وتمنح عودة ألفاريز إلى المران الجماعي دفعة مهمة لأتلتيكو مدريد، في انتظار معرفة ما إذا كان «العنكبوت» سيواصل مشواره مع الفريق بعد غلق سوق الانتقالات، أم ستشهد الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن مستقبله.