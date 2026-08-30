أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بثلاثية بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على مضيفه فريق إشبيلية بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من أليخاندرو باينا هدفين وأديمولا لوكمان في الدقائق 4 و26 و33 من انطلاق المباراة.

بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد ميجيل سييرا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد إشبيلية عند النقطة 6 ليحتل المركز الرابع.

تشكيل أتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وقاد يان أوبلاك حراسة مرمى أتلتيكو مدريد، بينما يعتمد الفريق على مجموعة من أبرز عناصره في الخطوط الدفاعية والوسط والهجوم.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، دافيد هانكو، مارك بوبيل، جريمالدو.

خط الوسط: بابلو باريوس، جوليانو سيميوني، ألكسندر سورلوث، راسموس هولموند، لي كانج إن.

خط الهجوم: أليكس باينا، أديمولا لوكمان.