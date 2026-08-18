نبني الفريق حوله.. سيميوني يحسم موقف ألفاريز من الرحيل عن أتليتكو مدريد

أغلق دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الباب أمام رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا تمسك النادي بالمهاجم رغم الجدل المتواصل حول مستقبله قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وجاءت تصريحات سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أتلتيكو أمام مالاجا في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني، حيث شدد على أن موقف إدارة النادي واضح بشأن مستقبل ألفاريز.

وقال سيميوني: "إذا تحدث مالك النادي جيل مارين بشكل قاطع، أعتقد أن الأمر واضح جدًا"، في إشارة إلى رفض أتلتيكو مدريد فتح الباب أمام رحيل مهاجمه إلى برشلونة.

سيميوني: ألفاريز يمر بمرحلة صعبة

وفي الوقت نفسه، اعترف المدرب الأرجنتيني أن ألفاريز يمر بمرحلة صعبة نفسيًا وبدنيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل على مساعدته لاستعادة تركيزه والعودة إلى أفضل مستوياته.

وقال: "من الناحية الرياضية، سنحاول العناية بالشخص واللاعب، ونأمل أن يكون في الظروف المناسبة للاستمرار في العناية بالاسم واللاعب الذي هو عليه".

وأوضح سيميوني أن ألفاريز غير جاهز حاليًا للمشاركة في المباريات، مؤكدًا غيابه عن قائمة أتلتيكو لمواجهة مالاجا.

أتلتيكو يبني مشروعه حول ألفاريز

ورغم الأزمة الحالية، أكد سيميوني أن موقفه من ألفاريز لم يتغير، وأنه لا يزال يعتبره أحد الركائز الأساسية لمشروع أتلتيكو مدريد خلال الموسم الجديد.

وقال المدرب الأرجنتيني: "ما زلت أفكر بالطريقة نفسها إنه فتى استثنائي، ونواصل التفكير في بناء فريق حوله. لقد قدم الكثير للنادي منذ وصوله".

تأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك سيميوني بالمهاجم الأرجنتيني، رغم رغبة برشلونة في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

سيميوني يرد على جماهير أتلتيكو

ورفض مدرب أتلتيكو الدخول في تكهنات بشأن رد فعل جماهير النادي تجاه ألفاريز حال استمراره، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء.

وقال: "الناس سيعطون رأيهم ويفكرون فيما يجب عليهم التفكير فيه. أنا أحترم جميع المواقف"، مستشهدًا بمواقف سابقة مر بها الفريق مع لاعبين مثل دييجو كوستا وأنطوان جريزمان.

باب الانتقالات لا يزال مفتوحًا

وفيما يتعلق بتحركات أتلتيكو خلال الميركاتو، أكد سيميوني أن النادي لا يزال مستعدًا لأي تطورات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وقال: "لا يزال هناك سوق ونحن مستعدون لما سيحدث عندما ينتهي السوق سيكون لدينا فكرة أوضح عما نحن عليه".

وبذلك، تبدو مهمة برشلونة في التعاقد مع ألفاريز أكثر صعوبة، في ظل تمسك إدارة أتلتيكو وسيميوني باستمرار اللاعب، بينما يظل موقف المهاجم الأرجنتيني أحد أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الصفقة.