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برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز

ألفاريز
ألفاريز
إسلام مقلد

يواصل نادي برشلونة تحركاته المكثفة للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما حددت الإدارة الرياضية مهلة قصيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة لحسم الصفقة، في ظل تمسك النادي بالمهاجم باعتباره الخيار الأول لتدعيم الخط الهجومي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعتزم برشلونة بذل أقصى جهوده خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن ألفاريز، خاصة بعد اقترابه من حسم صفقتي رودري وجواو كانسيلو، مع تبقي الإعلان الرسمي عنهما.

ألفاريز أولوية برشلونة

ويرى برشلونة أن جوليان ألفاريز يمثل الخيار الأفضل لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، كما يعتبره النادي القطعة الأخيرة التي يحتاج إليها لتدعيم تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأمل إدارة برشلونة أن تسهم الصفقة في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا، البطولة التي غابت عن خزائن النادي منذ 11 عاما.

أتلتيكو يتمسك بموقفه

وتأتي تحركات برشلونة رغم الرفض العلني من جانب مسؤولي أتلتيكو مدريد، وفي مقدمتهم الرئيس إنريكي سيريزو والرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل جيل مارين، اللذان أكدا تمسك النادي باستمرار المهاجم الأرجنتيني.

وزادت التكهنات حول مستقبل ألفاريز بعدما استبعده المدرب دييجو سيميوني من قائمة أتلتيكو لمواجهة مالاجا، في وقت أكد فيه المدرب الأرجنتيني موقفه المتوافق مع إدارة النادي، مع منح جماهير أتلتيكو حرية التعبير عن موقفها تجاه اللاعب.

برشلونة يحدد 3 أيام لحسم الصفقة

ويترقب برشلونة الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن ألفاريز، خاصة أن اللاعب لا يزال يرغب في الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وحددت إدارة برشلونة مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام لحسم الصفقة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، ستتجه الإدارة الرياضية إلى تفعيل أحد البدائل الموجودة على طاولتها.

وكان ألفاريز قد كشف خلال كأس العالم عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة، قائلا: "لا يمكنني الاختباء، الأفضل هو الرحيل، أريد تحقيق حلمي".

وبذلك تدخل صفقة ألفاريز مرحلة الحسم، وسط تمسك برشلونة بإتمامها من جهة، ورفض أتلتيكو مدريد التخلي عن مهاجمه من جهة أخرى، بينما يبقى موقف اللاعب عاملا قد يؤثر بشكل كبير في الساعات الأخيرة من المفاوضات.

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