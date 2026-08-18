حمزة عبد الكريم أمام الأهلي.. 4 أرقام تاريخية تزين مواجهة مهاجم برشلونة

يخوض المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة ومنتخب مصر مواجهة استثنائية عندما يلتقي الفريق الكتالوني مع الأهلي في التاسعة مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر في مباراة تحمل طابعا خصا للمهاجم الشاب أمام ناديه السابق.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن يقرر النادي الإسباني تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو مع وجود متغيرات إضافية قد ترفع قيمة الصفقة إلى 5 ملايين يورو.

وفرض المهاجم المصري نفسه بقوة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما سجل 3 أهداف حتى الآن كان آخرها في شباك بازل السويسري خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز برشلونة 5-2 ليصبح أمام فرصة جديدة للتألق في مواجهة فريقه السابق

الظهور الأول مع برشلونة في كامب نو

يترقب حمزة عبد الكريم تسجيل ظهوره الأول بقميص برشلونة على ملعب "كامب نو" في ليلة تحمل أهمية خاصة للمهاجم المصري خاصة أن المنافس سيكون الأهلي النادي الذي نشأ بين صفوفه قبل أن يخوض تجربة الاحتراف مع العملاق الكتالوني.

ويمثل الظهور أمام جماهير برشلونة في ملعب الفريق التاريخي محطة مهمة في مسيرة حمزة عبد الكريم الذي يسعى إلى مواصلة إثبات قدراته وحجز مكان له ضمن حسابات الجهاز الفني مع بداية الموسم الجديد.

هدف أول في معقل برشلونة

يبحث حمزة عبد الكريم عن تسجيل أول أهدافه على ملعب "كامب نو" ليضع بصمته في أول ظهور له على أرضية الملعب التاريخي للنادي الإسباني.

وتزداد قيمة هذا الهدف حال جاء في شباك الأهلي إذ سيكون المهاجم المصري قد سجل بقميص فريقه الجديد أمام ناديه السابق، في مشهد يحمل الكثير من الخصوصية على المستوى الشخصي والرياضي.

فرصة حسم لقب هداف فترة الإعداد

يدخل حمزة عبد الكريم مواجهة الأهلي وفي رصيده 3 أهداف خلال المباريات الودية التي خاضها برشلونة في فترة الإعداد بعدما سجل هدفين أمام برمنجهام سيتي وهدفا أمام بازل السويسري.

وشارك المهاجم المصري في 62 دقيقة أمام برمنجهام سيتي و45 دقيقة أمام نوتنجهام فورست، و16 دقيقة أمام أودينيزي و44 دقيقة أمام بازل ليصل إجمالي مشاركاته إلى 167 دقيقة من أصل 270 دقيقة متاحة، بنسبة مشاركة بلغت 62%.

وخلال هذه الدقائق، تمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل 3 أهداف ليصبح أمام فرصة لتعزيز رصيده التهديفي أمام الأهلي والانفراد بصدارة هدافي برشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

ثالث مصري يسجل في الأهلي بقميص أوروبي

وفي حال تمكن حمزة عبد الكريم من هز شباك الأهلي بقميص برشلونة سيدخل المهاجم المصري قائمة تاريخية تضم لاعبين مصريين سبق لهما التسجيل في مرمى الفريق الأحمر بقميص أندية أوروبية.

ويأتي في مقدمة هذه القائمة أحمد حسام ميدو الذي سجل بقميص أياكس الهولندي في شباك الأهلي خلال المباراة الودية التي جمعتهما عام 2003 على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الفريق الهولندي بنتيجة 2-1.

كما نجح محمد صلاح في تسجيل هدف بقميص روما الإيطالي أمام الأهلي خلال المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات عام 2016 وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-3.

وبذلك، سيكون حمزة عبد الكريم أمام فرصة تاريخية ليصبح ثالث لاعب مصري يسجل في شباك الأهلي بقميص نادٍ أوروبي إذا نجح في زيارة مرمى الفريق الأحمر خلال مواجهة برشلونة المرتقبة.