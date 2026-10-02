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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشتراكات مترو الأنفاق وأماكن استخراجها تعرف عليها

وظائف
وظائف
حسام الفقي

​تواصل وزارة النقل وشركة تشغيل المترو تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات عبر طرح اشتراكات مخفضة وميسرة بجميع خطوط مترو الأنفاق، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية والطلاب وذوي الهمم وكبار السن، وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة وسريعة للجمهور.

أسعار الاشتراكات الشهرية والربع سنوية والسنوية للجمهور
​تتيح شركة تشغيل المترو اشتراكات متنوعة للجمهور بنسب تخفيض تنافسية، وجاءت الأسعار كالتالي:
​الاشتراك الشهري (60 رحلة):
​منطقة واحدة: 390 جنيهًا.
​منطقتان: 440 جنيهًا.
​3 أو 4 مناطق: 510 جنيهات.
​أكثر من 4 مناطق (5 أو 6 مناطق): 600 جنيه.

​الاشتراك الربع سنوي (180 رحلة لمدة 3 أشهر):
​منطقة واحدة: 1045 جنيهًا.
​منطقتان: 1190 جنيهًا.
​3 أو 4 مناطق: 1250 جنيهًا.
​أكثر من 4 مناطق: 1670 جنيهًا.

​الاشتراك السنوي:
​للخطين: 5100 جنيه.
​للثلاثة خطوط: 6400 جنيه.


أسعار اشتراكات الطلاب وذوي الهمم وكبار السن
​اشتراكات الطلاب وذوي الهمم (ربع سنوي - 180 رحلة):
​مرحلة واحدة: 150 جنيهًا.
​مرحلتان: 200 جنيه.
​3 أو 4 مراحل: 250 جنيهًا.
​أكثر من 4 مراحل (5 أو 6 مراحل): 300 جنيه.


اشتراكات كبار السن (فوق 60 عامًا)
​شهري (60 رحلة): منطقة واحدة 275 جنيهًا، منطقتان 350 جنيهًا، 3 أو 4 مناطق 415 جنيهًا، أكثر من 4 مناطق 470 جنيهًا.
​ربع سنوي (180 رحلة): منطقة واحدة 825 جنيهًا، منطقتان 1040 جنيهًا، 3 أو 4 مناطق 1125 جنيهًا، أكثر من 4 مناطق 1270 جنيهًا.
​فوق 70 عامًا: ركوب مجاني بالكامل بجميع خطوط المترو.


رسوم الكارت الذكي وأماكن استخراج الاشتراكات
​رسوم الكارت الذكي: يتم تحصيل مبلغ 80 جنيهًا ثمن الكارت الذكي (صالح لمدة 5 سنوات)، بالإضافة إلى رسوم استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات.

​أماكن استخراج اشتراكات المترو: تتوفر مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو الرئيسية عبر الخطوط الثلاثة لخدمة المواطنين والطلاب وتلقي الطلبات، ومن أبرزها:
​محطات الخط الأول: (حلوان – رويض الفرج – الهضبة الوسطى – دار السلام – الزهراء – مجمع الشريف / دار السلام – السادات – الشهداء – أحمد عرابي – شبرا الخيمة).
​محطات الخط الثاني: (العتبة – جامعة القاهرة – الجيزة – شبرا الخيمة).
​محطات الخط الثالث: (عدلي منصور – العباسية – العتبة – هليوبوليس).

وزارة النقل شركة تشغيل المترو تشغيل المترو المترو النقل

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