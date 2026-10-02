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الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين

فيروس إيبولا في الكونغو
فيروس إيبولا في الكونغو
القسم الخارجي

سُجلت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا في مناطق بشرق الكونغو الديمقراطية تسيطر عليها حركة تحالف نهر الكونغو/حركة إم23 المتمردة، وفقًا لما أعلنته الحركة، وذلك بعد أيام من خروج الحالة الوحيدة التي كانت معروفة سابقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من المستشفى.

وكانت الحركة أعلنت في أواخر يونيو خلو المناطق الخاضعة لسيطرتها من فيروس إيبولا، بعدما كانت قد سجلت أربع حالات فقط في السابق، لكن تم تأكيد إصابة جديدة في منطقة كاينا الصحية بإقليم شمال كيفو في أوائل سبتمبر، وخرج المريض من مركز علاج إيبولا هناك يوم الثلاثاء، بعد أن أمضى 26 يومًا في المركز.

وقال المتمردون في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف حالتين جديدتين في منطقة كاينا الصحية، وأربع حالات أخرى في منطقة أليمبونغو الصحية المجاورة.

وتقع المنطقتان الصحيتان بالقرب من لوبيرو، على مقربة من خط المواجهة مع القوات الحكومية،

وأظهرت التحقيقات الوبائية أن الحالات الست تنتمي إلى سلسلة انتقال واحدة للعدوى، بدأت بحالة قادمة من مدينة بوتيمبو الواقعة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة، وفقًا للبيان.

وقال المتمردون إن أربعًا من الحالات تم اكتشافها من خلال فحوصات ما بعد الوفاة لأشخاص توفوا داخل مجتمعاتهم، بينما يتلقى المريضان الآخران العلاج،

وأضاف البيان أن الجهود جارية لتحديد المخالطين وتعقبهم.

وأُعلن تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، وقد أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 4 آلاف شخص من بين 8300 حالة إصابة مؤكدة، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الجمعة.

الكونغو فيروس إيبولا إصابة جديدة بفيروس إيبولا تحالف نهر الكونغو

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