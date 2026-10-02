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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عجمان يفوز على العين بثلاثية في كأس رابطة المحترفين الإماراتية

عجمان
عجمان
عمرو مصطفى

حقق فريق عجمان فوزًا مثيرًا على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

عجمان يفوز على العين بثلاثية في كأس رابطة المحترفين الإماراتية

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث نجح عجمان في حسم المواجهة لصالحه وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، ليواصل انطلاقته القوية في المنافسة.

وبهذه النتيجة، تلقى فريق العين الهزيمة الثانية على التوالي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية، ليواصل نتائجه السلبية في البطولة.

ورفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط، جمعها من فوزين متتاليين، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، بينما بقي العين دون نقاط في المركز الثاني عشر.

تفوق عيناوي في المواجهات الأخيرة

وتشير نتائج آخر خمس مواجهات جمعت بين العين وعجمان إلى أفضلية العين، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد لعجمان، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكانت مواجهة اليوم تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث دخل العين المباراة بحثًا عن تصحيح مساره وتعويض خسارته الأولى، في الوقت الذي سعى فيه عجمان لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة سلسلة انتصاراته والمنافسة بقوة على التأهل إلى الدور المقبل.

عجمان فريق عجمان العين العين الإماراتي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

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