رودري يخضع للفحوصات الطبية لإتمام انتقاله إلى برشلونة

وصل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى مقر نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة، قبل استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الصفقة والإعلان عن انتقاله رسميًا إلى برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توصل برشلونة لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم رودري مقابل 60 مليون يورو قيمة ثابتة، إلى جانب حوافز إضافية، على أن يوقع اللاعب عقدًا مع النادي الكتالوني حتى عام 2030.

ووصل رودري إلى مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، استعدادًا لبدء فصل جديد في مسيرته، بعد سنوات قضاها بقميص مانشستر سيتي.

وأبدى لاعب الوسط الإسباني حماسه الكبير لخوض تجربته الجديدة مع برشلونة، مؤكدًا أن الانتقال إلى النادي الكتالوني يمثل حلمًا بالنسبة له، وأنه يتطلع للمنافسة على جميع البطولات.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات رودري، التي قال فيها: «إنه حلم أن أكون هنا! سننافس من أجل دوري أبطال أوروبا ومن أجل كل شيء».

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن إتمام انتقال رودري إلى برشلونة، ليبدأ مشواره مع الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.