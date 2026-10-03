بُشرى سارة.. فرع جديد لنادي جامعة العاصمة بكلية علوم الرياضة بالهرم

في إطار رؤية نادي جامعة العاصمة للتوسع وتقديم تجربة رياضية متكاملة لأعضائه وأبطاله، تقترب لحظة جديدة من الانطلاق، في خطوة جديدة من نادي جامعة العاصمة لفرع جديد بكلية علوم الرياضة بالهرم.

فرع جديد لنادي جامعة العاصمة داخل كلية علوم الرياضة (بنين) بالهرم.

فرع جديد يأتي بإمكانات وتجهيزات رياضية متطورة، ومساحات صُممت لتكون بيئة حقيقية لاكتشاف المواهب، وتنمية قدرات أبطالنا، ودعم فرقنا الرياضية في مختلف الألعاب.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية طموحة للاستثمار في الشباب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع اسمها في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن النادي يواصل دعمه لهذا الصرح بكل الإمكانات التي تليق بأعضائه وأبنائه.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق – المدير التنفيذي للنادي، أن الاستعدادات تمت وفق خطة متكاملة لضمان خروج الفرع الجديد بالصورة التي تليق باسم نادي جامعة العاصمة، مؤكدًا جاهزية الفرع لاستقبال الأعضاء والفرق الرياضية وبدء مرحلة جديدة من العمل والإنجاز.



ترقبوا الإعلان عن التفاصيل الكاملة ومواعيد انطلاق الأنشطة بفرع نادي جامعة العاصمة داخل كلية علوم الرياضة (بنين) بالهرم.

