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لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة

 لكزس LX موديل 2027
 لكزس LX موديل 2027
صبري طلبه

كشفت لكزس في السوق اليابانية عن إدخال مجموعة من التحديثات على LX موديل 2027، حيث تستهدف تطوير السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وشملت التغييرات جوانب مرتبطة بالتجهيزات، إلى جانب تقنيات F SPORT.

محرك لكزس LX موديل 2027

تحافظ لكزس LX600 على محرك V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحنين توربينيين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي Direct Shift من 10 سرعات ونظام دفع رباعي، وتصل قوة المحرك إلى نحو 415 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 650 نيوتن متر.

لكزس LX موديل 2027

لكزس LX700h الهجينة

تقدم لكزس فئة LX700h بمنظومة دفع هجينة تجمع محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو مع محرك كهربائي، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ نحو 457 حصانًا، مع الاعتماد كذلك على نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. 

تجهيزات لكزس LX

حصلت لكزس على مجموعة تجهيزات مخصصة تحت فئة F SPORT، ويظهر الاختلاف في الواجهة الأمامية من خلال شبكة أمامية بتصميم شبكي مع تطعيمات داكنة، إلى جانب مكونات خارجية تمنح السيارة مظهرًا أكثر ارتباطًا بالنسخة الرياضية.

لكزس LX موديل 2027

وتحصل LX F SPORT على عجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم المطروق بقياس 22 بوصة، مع تشطيب أسود، كما تتضمن حزمة التصميم ملاقط مكابح حمراء تحمل شعار F SPORT وشارات خاصة على الرفارف الأمامية. 

لكزس LX موديل 2027

وتأتي السيارة بتجهيزات تضم مقاعد رياضية من الجلد، مع تجهيزات للتدفئة والتهوية للمقاعد الأمامية ومقاعد الصف الثاني في الفئات المحددة، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة ومقبض ناقل حركة بجلد، إلى جانب دواسات رياضية من الألومنيوم وعتبات أبواب تحمل هوية الفئة.

لكزس LX موديل 2027

وتضم LX F SPORT شاشة عدادات رقمية TFT بقياس 12.3 بوصة، مع تصميمات عرض مرتبطة بطبيعة القيادة، تشمل أوضاعًا مثل Sport S وSport S+ وEco وComfort، وتعديلات فنية في نظام التعليق والتوجيه، مع تجهيزها بممتصات أداء أمامية وخلفية ونظام تفاضل محدود الانزلاق Torsen.

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