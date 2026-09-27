سعر ومواصفات لكزس LC موديل 2026 في السعودية

تواصل لكزس حضورها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من السيارات المختلفة، وتأتي LC موديل 2026 في مقدمة الطرازات التي تجمع بين الطابع الرياضي والفخامة ضمن فئة الكوبيه، مع محركV8.

محرك وأداء لكزس LC 500 موديل 2026

تعتمد لكزس LC 500 موديل 2026 على محرك V8 سعة 5.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تبلغ 470 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 540 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي Direct-Shift مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع خلفي، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 82 لترًا، وسرعة قصوى تصل إلى 270 كم في الساعة، مع معدل استهلاك وقود مجمع يبلغ 10 كم لكل لتر.

لكزس LC موديل 2026

أبعاد لكزس LC 500 موديل 2026

تحمل LC أبعادًا تعكس طبيعة تصميمها كسيارة كوبيه فاخرة، إذ يبلغ طولها 4,770 مم، بينما يصل العرض إلى 1,920 مم والارتفاع إلى 1,345 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,870 مم، وتوفر السيارة أربعة مقاعد، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 2,375 كجم.

تظهر لكزس LC بتفاصيل خارجية تجمع بين الخطوط الرياضية والطابع الفاخر، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 21 بوصة، وتستخدم السيارة إطارات مختلفة القياس بين المحورين، حيث تأتي بإطارات أمامية بقياس 245/40RF21 وخلفية بقياس 275/35RF21.

لكزس LC 500 موديل 2026 وأنظمة القيادة

تأتي LC بمجموعة من أنماط القيادة التي تتيح تغيير إعدادات السيارة وفق ظروف الاستخدام، وتشمل أوضاع ECO وNORMAL وComfort وSPORT S وSPORT S+، إضافة إلى وضع Custom، كما تتوفر السيارة بنظام تعليق متكيف، مع نظام تعليق أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

لكزس LC موديل 2026

تجهيزات لكزس LC 500 موديل 2026

تحصل لكزس LC 2026 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إلى جانب نظام ملاحة، ويضم النظام الصوتي 13 سماعة من Mark Levinson، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، مقاعد كهربائية و10 وضعيات للضبط.

سعر لكزس LC 2026 في السعودية

تبدأ أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي من 488,807.50 ريال.