أرخص 5 سيارات أوتوماتيك تحمل العلامة اليابانية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع ومنها الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" تحمل العلامة اليابانية في مصر.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

قدمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 875,000 و905,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد نيسان صني قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 835,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

دعمت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

زودت نيسان ماجنايت بمحرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 788,000 جنيه وصولًا إلى 888,000 جنيه.