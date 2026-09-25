ببيعها بـ 5 جنيه.. بائعة طماطم تحول فرشها إلى أجواء من البهجة في شبرا الخيمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تبيع الخضراوات من خلال فرش في أحد شوارع شبرا الخيمة، بعدما لفتت الأنظار بسعر الطماطم الذي أعلنته للمواطنين.

وظهرت السيدة خلال الفيديو وهي تردد بسعادة: «والله ببيعها بخمسة جنيه»، في إشارة إلى بيع كيلو الطماطم مقابل 5 جنيهات، وسط تفاعل وفرحة من المتواجدين حولها.

ولم تكتفِ بائعة الخضار بالإعلان عن السعر، إذ ظهرت وهي تزغرد وتحتفل وسط المواطنين في أجواء اتسمت بالفرحة، قبل أن تطلب من المتابعين دعم الفيديو قائلة: «اعملولي لايك وشيرولي الفيديو».

وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حالة السعادة التي ظهرت بها السيدة أثناء عرضها للطماطم بالسعر الذي وصفه المتابعون بأنه لافت للانتباه.