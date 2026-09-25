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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كرم بورسين وليزغي كومرت.. شائعة ارتباط جديدة تشعل مواقع التواصل

كرم بورسين
كرم بورسين
أوركيد سامي

أثارت شائعة جديدة حول الحياة العاطفية للفنان التركي كرم بورسين جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما ترددت أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة ليزغي كومرت، شريكته في بطولة مسلسل «نبض» (Çarpıntı).

وتصدرت مزاعم ارتباط الثنائي اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول روايات تتحدث عن تقارب لافت بين النجمين خلال الفترة الأخيرة، وربط بداية العلاقة المزعومة بالفترة التي خضع فيها كرم بورسين لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

ورغم الانتشار الكبير لهذه التكهنات، لا يزال الحديث عن وجود علاقة عاطفية بين كرم بورسين وليزغي كومرت في إطار الشائعات والأخبار المتداولة إعلامياً، إذ لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي أو تصريح مباشر من أي من الفنانين يؤكد دخولهما في علاقة عاطفية.

تصريحات بيركان بالي تشعل التكهنات

ازدادت حدة الجدل بعدما تناولت الإعلامية التركية بيركان بالي هذه الأنباء خلال برنامجها «سويلمزسم أولماز»، حيث تحدثت عن تفاصيل قالت إنها مرتبطة بالحياة العاطفية لكرم بورسين، وتطرقت إلى علاقته السابقة مع سيلين ياغجي أوغلو.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية عن تصريحات بالي، فإن كرم بورسين كان على علاقة عاطفية في وقت سابق بسيلين ياغجي أوغلو، قبل أن تنتهي هذه العلاقة بالانفصال.

وأشارت الرواية المتداولة إلى أن بورسين حاول التواصل مع سيلين ياغجي أوغلو عقب الانفصال، إلا أن محاولات العودة، وفق ما نقلته بالي، لم تؤدِ إلى استئناف العلاقة بين الطرفين.

وبعد ذلك، انتقلت التكهنات إلى ليزغي كومرت، التي ارتبط اسمها بكرم بورسين في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تعاونهما الفني في مسلسل «نبض».

هل بدأت العلاقة داخل المستشفى؟

من أكثر التفاصيل التي أثارت اهتمام الجمهور ما تردد حول الفترة التي أعقبت خضوع كرم بورسين للعملية الجراحية.

ووفق الرواية التي طرحتها بيركان بالي، فإن ليزغي كومرت كانت إلى جانب كرم بورسين خلال فترة تعافيه بعد العملية، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات بشأن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وتناولت بالي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، مزاعم تفيد بأن الفنانة كانت موجودة بالقرب من بورسين خلال تلك الفترة، بل تحدثت عن بقائها إلى جانبه خلال إحدى الليالي، في سياق حديثها عن العلاقة المزعومة بين النجمين.

كما استخدمت بالي تعبيراً يشير إلى أن الثنائي كان بمثابة «عاشقين في المستشفى»، في إشارة إلى ما وصفته بالتقارب بينهما، مع الحديث عن وسائل وطرق خاصة للتواصل والزيارة.

إلا أن هذه الرواية تظل تصريحات منسوبة إلى الإعلامية وما تبعها من تداول إعلامي، ولا تشكل بحد ذاتها تأكيداً رسمياً على وجود علاقة عاطفية بين كرم بورسين وليزغي كومرت.

«نبض» يعيد إشعال الحديث عن الثنائي

وجاء انتشار هذه الشائعة بالتزامن مع التعاون الفني الذي جمع كرم بورسين وليزغي كومرت في مسلسل «نبض» (Çarpıntı)، حيث ظهر الثنائي معاً ضمن بطولة العمل.

وأدى ظهورهما المشترك إلى زيادة اهتمام الجمهور بطبيعة العلاقة بينهما خارج الشاشة، خصوصاً أن الأعمال الدرامية التركية كثيراً ما تشهد انتشار تكهنات حول وجود علاقات عاطفية بين الأبطال، بالتزامن مع الانسجام الذي يظهر بينهم خلال التصوير أو في اللقاءات والفعاليات المختلفة.

ومع انتشار الشائعة، بدأ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تداول صور ومقاطع تجمع النجمين، ومحاولة ربط بعض ظهورهما المشترك بالتكهنات المتداولة حول حياتهما الخاصة.

لا تأكيد رسمي حتى الآن

وعلى الرغم من كثرة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة، فإن النقطة الأبرز تظل عدم وجود تأكيد مباشر من كرم بورسين أو ليزغي كومرت بشأن ارتباطهما.

وبالتالي، فإن الحديث عن وجود علاقة عاطفية بينهما لا يزال ضمن نطاق الأخبار المتداولة والتكهنات الإعلامية، ولا يمكن اعتبار التفاصيل التي انتشرت حول بداية العلاقة أو تطوراتها حقائق مؤكدة من جانب الفنانين نفسيهما.

وتبقى الأنظار متجهة إلى أي تصريحات جديدة قد تصدر عن كرم بورسين أو ليزغي كومرت، خاصة مع استمرار الاهتمام الجماهيري بالثنائي بعد مشاركتهما في مسلسل «نبض».

وفي الوقت الحالي، يظل السؤال حول حقيقة العلاقة بين النجمين مفتوحاً، في انتظار موقف واضح أو تصريح رسمي يحسم الجدل الدائر حولهما.

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