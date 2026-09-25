تكثيف الحملات ووضع معايير دقيقة.. الصحة تعلن الحرب على الولادة القيصرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جهود الوزارة لا تستهدف محاربة الولادة القيصرية كإجراء جراحي في حد ذاته، وإنما تستهدف الحد من إجرائها دون وجود مبررات طبية واضحة.

وأوضح، عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن رغبة أو طلب السيدة للولادة القيصرية لا يُعد بمفرده مبرراً طبياً للجوء إلى الجراحة، ما لم تكن هناك ضرورة صحية تقرها المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة اعتمدت أدوات معيارية وعلمية دقيقة لتقييم مدى الحاجة الفعلية للتدخل الجراحي، وفي مقدمتها «تصنيف روبسون» وأداة «البارتوجرام»، مشدداً على إلزام المنشآت والفرق الطبية بتوثيق المبرر الطبي والبيانات والقياسات كاملة وبدقة داخل الملف الطبي الخاص بالمريضة قبل اتخاذ قرار القيصرية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن تنفيذ قرارات حاسمة بإغلاق غرف عمليات وأقسام للولادة في عدد من المنشآت الطبية، وذلك عقب رصد وتوثيق إجراء جراحات قيصرية بها دون مسوغ طبي، مؤكداً استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية الميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية لمتابعة مدى الالتزام بهذه الضوابط والمعايير.