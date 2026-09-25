فوضى في بني براك.. إلقاء جسم غريب على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإصابة موظفة

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، زعيم حزب «معًا»، لإلقاء أشياء باتجاهه أثناء وجوده في أحد المطاعم بمدينة بني براك، مساء الخميس، خلال تصوير مقطع ضمن حملته الانتخابية، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مشتبه به في الواقعة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، لم يُصب بينيت بأذى، إلا أن إحدى موظفاته أصيبت في رأسها جراء المقذوفات التي أُلقيت باتجاهه، وتلقت العلاج من طواقم نجمة داود الحمراء في مكان الحادث، قبل أن تغادر دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.

وكان بينيت قد وصل إلى بني براك، ذات الأغلبية الحريدية، لعقد لقاء مع عدد من طلاب المدارس الدينية اليهودية «اليشيفات» وتصوير فيديو ضمن سلسلة من المقاطع التي ينشرها في إطار حملته الانتخابية.

ووفقًا لحزبه، جرى اللقاء بصورة هادئة قبل وصول مجموعة من النشطاء السياسيين إلى المكان بعد نحو نصف ساعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الأشخاص ألقى جسمًا باتجاه الشخصية العامة، دون أن يصيبها، وإن أفراد الشرطة الموجودين في الموقع ألقوا القبض على المشتبه به فورا واقتادوه إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

وشهدت الزيارة أيضًا مواجهة كلامية بين بينيت والناشط اليميني مردخاي ديفيد، الذي ظهر في مقاطع مصورة وهو يوجه انتقادات إلى رئيس الوزراء السابق.

ورد بينيت عليه قائلًا إنه يتعين عليه الالتحاق بالجيش، في إشارة إلى الجدل السياسي المتكرر في إسرائيل بشأن تجنيد أفراد المجتمع الحريدي.

وتأتي الواقعة في ظل تكثيف بينيت ظهوره الميداني والانتخابي في أنحاء إسرائيل، ضمن تحركات حزبه استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة.