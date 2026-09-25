قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني تترك الأمم المتحدة لأسبوع الموضة.. غيابها عن نيويورك يثير عاصفة سياسية في إيطاليا
غدا.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي| اسماء المحطات وعددها
تكثيف الحملات ووضع معايير دقيقة.. الصحة تعلن الحرب على الولادة القيصرية
من قال لا إله إلا الله عدد خلقه.. فضلها وكم مرة تقال يوميا
موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟
الرئيس الإيراني: التقيت مجتبي خامنئي قبل شهر.. والمرشد الأعلى بصحة جيدة ويوجه قيادتنا
فوضى في بني براك.. إلقاء جسم غريب على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإصابة موظفة
دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب
الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن
الرئيس الإيراني: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي
تفاصيل سعر عيار 24 الآن بعد قرار الفائدة
الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. يكشفها علي جمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. يكشفها علي جمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

تعد الصيغ النادرة للصلاة على النبي، واحدة من الأمور التي يكثر البحث عنها لدلالتها على مدى المحبة والرغبة لديهم في التقرب إلى الله- سبحانه وتعالى- بحب نبيه، فالصلاة على النبي محمد مأمور بها بالكتاب والسنة.

وفي التقرير التالي نرصد مجموعة من الصيغ النادرة للصلاة على النبي، والتي ذكرها الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وبين فائدة كل منها.

صيغة نادرة للصلاة على النبي

وجاء في طليعة الصيغ النادرة للصلاة على النبي، ما يلي:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظُّلَمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لَكُلِّ الْأُمَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ لِلسِّيادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصُوفِ بِأفْضَلِ الأَخْلَاقِ وَالشِّيَمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَصِّ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَخَصَائِصِ الْحِكَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِي مَجَالِسِهِ الْحُرَمُ وَلَا يُغْضِى عَمَّنْ ظَلَمَ، اللَّهُمَّ صِلٍّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ اذا مَشَّى تُظَلِّلَهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا يَمَّمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَكَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَأَقَرَ بِرِسَالَتِهِ وَصَمَّمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْنَى عَلِيِّهِ رَبُّ الْعِزَّةِ نَصًّا فِي سَالِفِ الْقِدَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى عَلِيِّهِ رَبُّنَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيه وَيَسْلَمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا هَلَّتْ الدِّيَمُ وَمَا جُرَّتْ عَلَى الْمُذْنِبِينَ أَذْيَالُ الْكَرَمِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ؛ رَسُولِكَ الْكَرِيمِ ذِي الْقَلْبِ الرَحِيمِ وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ ، صَلاَةً يَكُونُ فِيهَا لأَمْرِكَ أتمَّ الْوَفَاءِ، وَلِحَقَّهِ أَحْسَنُ الأَدَاءِ، وَلِقَلْبِهِ خَيْرُ الرِّضَاِ، فَهُوَ عِنْدَكَ أَهْلٌ لِكُلِّ حَمْدٍ وَثَنَاءٍ، وَعِنْدَ خَلْقِكَ جَدِيرٌ بِكُلِّ تَكْرِيمٍ وإطْرَاءٍ وَإِجْلَالٍ وَتَعْظِيمٍٍ ، وَعِنْدَ عَارِفِيهِ خَلِيقٌ بِكُلِّ حُبٍّ وَوَلاَءٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِيـنَ.

ومن الصيغ النادرة للصلاة على النبي قولك: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدَنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قال الإمام الشعراني في كتاب "كشف الغُمّة" كان ﷺ يقول إذا صليتم علي فقولوا ...... وذكر هذه الصلاة، وقال بعدها : قال ﷺ هكذا عدهن في يدي جبريل، وقال عدهن في يدي ميكائيل، وقال عدهن في يدي رب العزة جل جلاله ؛ فمن صلى علي بهن شهدت له يوم القيامة بالشهادة، وشفعت له .

وأسندها في "الشفا" إلى الإمام علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم . [أفضل الصلوات على سيد السادات]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْمَكْتُوبِ مِنْ نُوْرِ وَجْهِكَ الْأَعْلَى الْمُؤَبَّدِ ، الدَّائِمِ الْبَاقِي الْمُخَلَّدِ ، فِيْ قَلْبِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الْأَحَدِ ، اَلْمُـتَعَالِي عَنْ وَحْدَةِ الْكَمِّ وَالْعَدَدِ ، الْـمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَبِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ }، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَـمَّدٍ سِرِّ حَيَاةِ الْوُجُـودِ، وَالسَّبَبِ الْأَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، صَلَاةً تُثَبِّتُ فِي قَلْبِي الْإِيمَانَ، وَتُحَفِّظُنِي الْقُرْآنَ، وَتُفَهِّمُنِي مِنْهُ الْآيَاتِ، وَتَفْتَحُ لِي بِهَا نُورَ الْجَنَّاتِ، وَنُورَ النَّعِـيمِ، وَنُورَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَعَلَى ألِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

وهذه الصلاة لسيدي الشيخ محمد تقي الدين الدمشقي الحنبلي صاحب (عقيدة الغيب) المشهور بأبي شعر وشعير رضي الله عنه من جملة صيغ كتابه (جواهر أنوار حياة القلوب في الصلاة والسلام على أفضل محبوب) سيدنا محمد ﷺ. يقول النبهاني في سعادة الدارين: رأيت رسالة مستقلة في فوائدها سماها فيها صاحبها ( الاسم الأعظم ) لم أقف على اسم مؤلفها ولعله مؤلف الصلاة نفسه الشيخ تقي الدين.

فائدة الصلاة على النبي وفضلها

قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام -رحمه الله- : "ليست صلاتنا على النبي ﷺ شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه ﷺ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام".

الصيغ النادرة للصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي عجائب الصلاة على النبي اللهم صلي على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

ترشيحاتنا

كريم عبد الجواد

كريم عبد الجواد يكشف كواليس كتابة اسمه على مضرب الإسكواش

اخبار التوك شو

توك شو| بكري: المنطقة على شفا أزمة كبيرة بسبب إيران.. وعبدالعاطي: مصر ترفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي

خبير نفسي يحذر من فخ واتساب: الكلمات المكتوبة تفتح بابا واسعا لسوء الفهم

بالصور

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد