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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 13 مسجدًا غدًا، الجمعة 25 سبتمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 10 مساجد، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (233) مسجدًا، من بينها (161) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(72) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14912) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و6 ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة سيف النصر بعزبة سيف النصر بقرية ميانة – مركز مغاغة.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد آل هريدي بقرية الحواويش البحرية – مركز أخميم.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو مصطفى بمنطقة الدراكة بقرية أكياد البحرية – مركز فاقوس، ومسجد كفر النخيل بقرية الأسدية – مركز أبو حماد.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية بني مجد – مركز منفلوط، و مسجد عبد العزيز عبد العال بقرية بني طالب – مركز الفتح.


وفي محافظة القليوبية:
تم إنشاء وبناء مسجد النور بقرية عزبة الأهالي – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد السايح (العتيق) بنجع السايح بقرية البصيلية بحري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بمنطقة العياط الشرقي – مركز العياط.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد قباء إسماعيل بدر بقرية فانوس – مركز طامية.

وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ علي بقرية كرم عمران – مركز قنا، ومسجد عباد الرحمن بقرية المحارزة – مركز أبو تشت.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد احلال وتجديد

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