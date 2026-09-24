مدبولي يجري لقاءات مكثفة بالأمم المتحدة وتأكيد دولي على محورية الدور المصري

شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وترؤسه وفد مصر المشارك في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد لقاءات مكثفة ومشاورات مع عدد من رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار مسئوليها.

وخلال هذه اللقاءات، كان هناك تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي، ولرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذور أزمات المنطقة بصورة شاملة، بما يُحقق المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات شعوبها نحو السلام والازدهار والتنمية.

كما كان هناك تأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة وعادلة لها وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يُحقق الأمن والسلام في المنطقة.