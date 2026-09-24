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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفى مشاجرة بسبب حادث تصادم بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سيدة تقوم بالطرق على زجاج إحدى السيارات أثناء سيرها بإحدى الطرق بالإسكندرية وقيام قائدتها بالإلتفاف بالسيارة بذات الطريق.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 22 / الجارى وحال سير قائدة سيارة ملاكى (مشرفة أتوبيسات بإحدى المدارس الخاصة "لاتحمل رخصة قيادة") بالسيارة قيادتها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية وبرفقتها (مالك السيارة) توقفت فجأة بإحدى إشارات المرور مما أدى لإصطدام سيارة آخرى بها من الخلف وأثناء نزولهم لمعاتبة قائدتها (ربة منزل) حدثت مشادة كلامية بينهم قامت على إثرها قائدة السيارة الأولى بالطرق على زجاج السيارة الثانية وقيام مرافقها بإحداث تلفيات بها وحال ذلك قامت قائدة السيارة الثانية بالإلتفاف بالسيارة قيادتها ومحاولة الهرب من موقع الحادث.


 

أمكن ضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتين التراخيص" ومرتكبى الواقعة ..وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


 

تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيارات

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