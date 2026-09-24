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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 8 أشخاص استعرضوا بدراجاتهم النارية فى بورسعيد

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى ومستقلى عدد من الدراجات النارية بالسير برعونة والتعدي على المارة بالضرب بحبل حال سيرهم بأحد الشوارع ببورسعيد.
 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "4 دراجات نارية 3 منهم بدون لوحات معدنية" وقائديها ومستقليها (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وآخر لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الضواحى) وضبط بحوزة أحدهم (الحبل المستخدم فى التعدى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم .


 

تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الدراجات النارية

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