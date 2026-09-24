قرار قضائي جديد في واقعة دهس فتاة الشروق| تفاصيل

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر معارضة المتهم بدهس فتاة أمام سوق العبور، على الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة فتاة وإصابة شخصين إثر حادث تصادم.

كواليس القضية

كانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة فتاة وإصابة شقيقها وزوج شقيقتها، إثر حادث تصادم وقع بالطريق المؤدي إلى سوق العبور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة بدراجة نارية كانت تستقلها الفتاة برفقة شقيقها وزوج شقيقتها، ما أسفر عن وفاة الفتاة وإصابة الشابين.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، وحرر عنها المحضر رقم 7458 جنح الشروق، قبل صدور الحكم الغيابي بحق المتهم، الذي تقدم بمعارضة عليه، لتحدد المحكمة جلسة 24 سبتمبر لنظرها.