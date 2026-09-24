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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد مدرسة الأمل للتعليم الأساسي بقرية الأمل بوادي النطرون .. صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، مدرسة الأمل بقرية الأمل «عفونة سابقًا» بمركز ومدينة وادي النطرون، والتى تم افتتاحها ودخولها الخدمة العام الدراسي الحالى 2026/2027 وذلك استجابةً لمطلب أهالي القرية ولتوفير الخدمات الأساسية لأبناء القرية..

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات، واللواء أسامة عفش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون وأ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاكلين عازر توجه بتخصيص أرض لإنشاء مدرسة جديدة

حيث تفقدت محافظ البحيرة مبنى المدرسة الابتدائية التي تم تنفيذها داخل احد مباني الوحدة المحلية بالقرية، والمكونه من دورين باجمالى 6 فصول وتضم 149 تلميذ وتلميذه من ابناء 4 مناطق وتجمعات سكانية، بما يسهم في توفير الخدمة التعليمية بالقرب من محل إقامة الطلاب، والحد من معاناة الانتقال إلى أماكن بعيدة للحصول على الخدمة التعليمية.

والتقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من الطلاب وهنأتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والعيد القومى للمحافظة ، متمنية لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتوفيق.

واكدت المحافظ انه جاري دعم المدرسة بالوسائل التعليمية اللازمة، وتخت مدرسية جديدة إلى جانب تحسين أعمال الإنارة، وتوفير مراوح الجانب بالفصول، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ويساعد على انتظام العملية التعليمية.

وخلال جولتها بالمدرسة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتخصيص أرض مناسبة وإقامة مدرسة جديدة بالقرية وفق احدث النظم والنماذج، بما يواكب الاحتياجات التعليمية المستقبلية، ويضمن توفير خدمة تعليمية مستدامة لأبناء القرية.

من ناحية أخرى فقد انتهت اعمال محطة مياه الشرب وتم توصيل المياه والخطوط المنزلية لجميع الطلبات المقدمة لتوفير مياه الشرب النقية بالقرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر  أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على رصد الاحتياجات، وإنما تمتد إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المطالب إلى خدمات ومشروعات يستفيد منها المواطنون بصورة مباشرة.

مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية لقرية الأمل ومختلف قرى ومراكز المحافظة، والعمل على استكمال الخدمات الأساسية، والاستجابة لمطالب الأهالي، بما يترجم توجيهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف المناطق.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عاذر وادى النطرون

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