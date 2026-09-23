محافظ البحيرة تفتتح مدرسة الشراقوة الابتدائية بالرحمانية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مدرسة الشراقوة للتعليم الابتدائي بقرية الشراقوة بمركز الرحمانية، والتي شهدت أعمال توسع وإنشاء مبنى جديد، مكون من دور أرضي ودورين علويين، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية

وتضم المدرسة 12 فصلًا دراسيًا، تخدم نحو 374 طالبًا وطالبة، حيث تم الانتهاء من أعمال التوسع بالكامل، وانتظمت الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الحالي، بما يدعم استيعاب أعداد الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المنطقة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية، وتوفير بنية أساسية متطورة، بما يواكب احتياجات المواطنين وأعداد الطلاب، مشيرةً إلى استمرار العمل على تنفيذ المشروعات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقدت محافظ البحيرة أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الشهيد إبراهيم الجمال بقرية العطف بمركز المحمودية، واطلعت على الموقف التنفيذي للأعمال واللمسات النهائية بالمشروع، تمهيدًا لدخول المدرسة الخدمة خلال أسبوعين، استجابةً لاحتياجات الأهالي والطلاب، بما يسهم في توفير خدمة تعليمية متكاملة بالقرب من التجمعات السكنية وتيسير الانتقال على الطلاب.

و المدرسة مقامة على مساحة 1784 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 21 مليونًا و770 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم 18 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى 6 قاعات لرياض الأطفال.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مؤكدةً مواصلة المحافظة جهودها لرفع كفاءة المنشآت التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، بما يسهم في الحد من الكثافات الطلابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء البحيرة.