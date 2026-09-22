محافظ البحيرة تتفقد اللمسات النهائية لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالدلنجات

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعمال التجهيزات واللمسات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بأرض الإرشاد بإدارة الدلنجات التعليمية، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك بحضور الخبير الياباني Hiroshi Momma هيرشي موما، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الدلنجات، والدكتور شادي المشد نائب المحافظ.

جاكلين عازر: نستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية

تقام المدرسة، على مساحة 5600 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم 14 فصلًا دراسيًا تستوعب مراحل التعليم المختلفة، بواقع فصلين لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، و3 فصول للمرحلة الثانوية.

وخلال جولتها، اطلعت الدكتورة المحافظ على مستوى جاهزية الفصول والمرافق المختلفة، التى تشمل معامل الحاسب الآلي والعلوم، وحجرات الأنشطة التربوية والفنية، إلى جانب التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب، تمهيدًا لبدء الدراسة واستقبال الطلاب.

وأكدت أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحةً أنه في عام 2024 كانت البحيرة تضم مدرسة واحدة فقط بحوش عيسى ، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى ثلاث مدارس، من بينها المدرسة الجاري الانتهاء من تجهيزاتها بالدلنجات، بالتوازي مع أعمال التشطيبات بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني، على التوسع في هذا النموذج التعليمي، مستهدفة الوصول تدريجياً إلى انشاء مدرسة مصرية يابانية في كل مركز ومدينة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يوفره هذا النموذج من بيئة تعليمية تعتمد على الانضباط، وتنمية مهارات الطلاب، ودعم القيم والسلوكيات الإيجابية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة وبناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.

وأكدت محافظ البحيرة أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم، وإتاحة نماذج تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، مع استمرار العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، ترتقي بمستوى العملية التعليمية وتلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.