قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا في نطاق النوبارية بالبحيرة
باستخدام ملف المسيرات.. لافروف يتهم الغرب بشن حرب معلومات ضد موسكو
هيئة الدواء تحذر من إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس | مستند
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد اللمسات النهائية لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالدلنجات

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعمال التجهيزات واللمسات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بأرض الإرشاد بإدارة الدلنجات التعليمية، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.


جاء ذلك بحضور الخبير الياباني Hiroshi Momma هيرشي موما، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الدلنجات، والدكتور شادي المشد نائب المحافظ.

جاكلين عازر: نستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية 

تقام المدرسة، على مساحة 5600 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم 14 فصلًا دراسيًا تستوعب مراحل التعليم المختلفة، بواقع فصلين لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، و3 فصول للمرحلة الثانوية.

وخلال جولتها، اطلعت الدكتورة المحافظ على مستوى جاهزية الفصول والمرافق المختلفة، التى تشمل معامل الحاسب الآلي والعلوم، وحجرات الأنشطة التربوية والفنية، إلى جانب التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب، تمهيدًا لبدء الدراسة واستقبال الطلاب.

وأكدت أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحةً أنه في عام 2024 كانت البحيرة تضم مدرسة واحدة فقط بحوش عيسى ، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى ثلاث مدارس، من بينها المدرسة الجاري الانتهاء من تجهيزاتها بالدلنجات، بالتوازي مع أعمال التشطيبات بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني، على التوسع في هذا النموذج التعليمي، مستهدفة الوصول تدريجياً إلى انشاء مدرسة مصرية يابانية في كل مركز ومدينة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يوفره هذا النموذج من بيئة تعليمية تعتمد على الانضباط، وتنمية مهارات الطلاب، ودعم القيم والسلوكيات الإيجابية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة وبناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.

وأكدت محافظ البحيرة أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم، وإتاحة نماذج تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، مع استمرار العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، ترتقي بمستوى العملية التعليمية وتلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

البحيرة محافظة البحيرة جاكلين عازر الدلنجات المدرسة اليبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق وحفظ السر والأمانة أساس الإخلاص بين الزوجين

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة»

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد