محافظ البحيرة تشهد تشجير ميدان الفارس العربي بالدّلنجات

تواصل محافظة البحيرة ، تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المراكز والمدن، من خلال مبادرة «معًا نزرع»، التي تمتد أعمالها إلى عدد من المواقع بهدف استغلال المساحات المتاحة وإضفاء مظهر حضاري وجمالي على المناطق المستهدفة.

وفي هذا السياق، شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم أعمال تشجير ميدان الفارس العربي بمركز الدلنجات، ضمن فعاليات مبادرة «معًا نزرع»، للتوسع في زراعة الأشجار بالمواقع القابلة للتطوير، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وخلال جولتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر ، على أهمية اختيار المواقع المناسبة لأعمال التشجير، وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة بالشوارع والميادين، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع، مع الاهتمام بأعمال الري والرعاية والصيانة والمتابعة الدورية للأشجار لضمان الحفاظ عليها واستدامتها.

الحفاظ على البيئة

وأشارت المحافظ، إلى أن المبادرة تستهدف التوسع في أعمال التشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتحويل المواقع المتاحة والقابلة للتطوير إلى مساحات خضراء، بما يعزز جهود تحسين المشهد الحضاري ورفع مستوى البيئة المحيطة بالمواطنين.

جدير بالذكر أن مبادرة «معًا نزرع» بدأت تنفيذ أعمالها من مدينة رشيد، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتواصل التوسع في عدد من مراكز ومدن المحافظة، بما يتكامل مع جهود الدولة للتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.