إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا في نطاق النوبارية بالبحيرة

شهد طريق عبد الرقيب المتفرع من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا، أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا على طريق عبد الرقيب المتفرع من الطريق الصحراوي ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة

نقل المصابين الـ11 إلى مستشفى النوبارية

وبالفحص تبين تعرض سيارة الميكروباص لأضرار بالغة وتحطم أجزاء كبيرة منها جراء التصادم فيما غادر قائد التريلا موقع الحادث عقب وقوع التصادم

وتم نقل المصابين الـ11 إلى مستشفى النوبارية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.