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رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد عيان في واقعة تعدي طبيب بالحذاء على ممرضة: حاولنا نتدخل قالنا "أنتم مش عارفين أنا مين"

شاهد عيان
شاهد عيان
مروة فاضل

قال شاهد عيان مرافق لأحد المرضى داخل معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، إن طبيبا تعدى على ممرضة داخل المعهد الكبد بالحذاء وأبشع الألفاظ أثناء تأدية عملها. 

وأوضح ان الموجودين بالمعهد حاولوا التدخل للدفاع عن الممرضة ولكن رئيس القسم كان في حالة هياج كبيرة وكان يسب الممرضة قائلا للجميع “انتوا ما تعرفوش أنا مين ”. 

وأوضح ان رئيس القسم رفع الحذاء على الممرضة وقام بالتعدي عليها أمام الجميع. 

وطالب شاهد العيان بضرورة حصول الممرضة على حقها، فالطبيب أهانها أمام جميع الموجودين وسط حالة من الغضب.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانا أكد فيه الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن ما حدث هو واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين أي من جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح، والحفاظ على حقوق وكرامة جميع العاملين دون تمييز لأي فئة عن أخرى، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة لن يتم السماح بها أو التهاون معها، وأن الجميع أمام القانون سواء.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أنه فور حدوث الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمت إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مع التأكيد على أن الجامعة ستتعامل بكل حسم وشفافية مع ما تسفر عنه التحقيقات والقانون سبأخذ مجراه ولن نسمح بأي تجاوز أو مخالفة أو خروج عن القانون.

كما أكد القاصد أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، واحترام جميع العاملين بالقطاع الطبي، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء وأطقم التمريض والعاملين، وتقدير الدور الذي يقومون به في خدمة المرضى والحفاظ على سلامة المنظومة الطبية.

وتؤكد الجامعة أن مؤسساتها تعمل وفق إطار مؤسسي تحكمه القوانين واللوائح، وأنها لن تسمح بأي سلوك يخل بانضباط العمل أو يمس كرامة أي من العاملين، مع الالتزام الكامل بإظهار الحقائق من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المختصة.

محافظة المنوفية المنوفية معهد الكبد شبين الكوم تعدي

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